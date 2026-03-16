서금원, 퇴직공무원 전문위원 9명으로 확대…취약계층 재기지원 강화

서민금융진흥원(서금원)이 퇴직 공무원의 전문성과 경험을 적극 살린 정책금융 이용자의 재기 지원을 강화한다.

서민금융진흥원이 인사혁신처 주관 ‘퇴직공무원 사회공헌사업’에 4년 연속 참여해 퇴직공무원의 전문성과 경험을 활용해 금융 취약계층에 대한 지원을 강화한다고 16일 밝혔다. 사진은 김은경 원장(왼쪽 네번째)이 이날 진행된 전문위원 위촉식에서 전문위원들과 기념 촬영을 하는 모습. 서민금융진흥원 제공

서금원은 인사혁신처 주관 ‘퇴직공무원 사회공헌사업’에 4년 연속 참여한다고 16일 밝혔다. 올해 퇴직공무원 전문위원 규모를 기존 5명에서 9명으로 확대해 운영할 예정으로, 정책서민금융 이용자를 위한 재기지원 제도를 안정적으로 운영하기 위한 조치다.

‘퇴직공무원 사회공헌사업’은 퇴직공무원을 활용해 행정 사각지대를 해소하고 대국민 서비스 품질을 제고하기 위한 사업이다. 서금원은 공공기관 최초이자 유일하게 선정돼 2023년 5월부터 참여하고 있다.

지난해 퇴직공무원 사회공헌사업을 통해 지원한 수혜햇살론 구상채무자 중 법원 개인회생·파산 신청자는 약 4만5000명으로 퇴직공무원 활용에 따른 효과가 큰 것으로 나타났다.

김은경 서금원장은 “퇴직공무원 사회공헌사업은 공직에서 축적된 전문성과 경험이 사회에 다시 기여하는 매우 의미 있는 사업”이라며 “어려운 경제 상황 속에서 채무조정과 금융취약계층 지원의 중요성이 커지고 있는 만큼 전문위원들의 경험과 통찰이 현장에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

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