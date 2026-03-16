'아파트 3채' 황현희 "부동산은 불패…안 팔고 버티면 된다"

코미디언 황현희가 정부의 다주택자 규제 강화에도 보유 주택을 처분할 생각이 없다고 밝혔다.

황현희는 지난 10일 방송된 MBC 'PD 수첩'에 출연해 "자산을 사고파는 것이 아니라고 생각한다. 부동산은 보유의 영역"이라고 말했다.

과거 방송에서 서울 용산구와 성동구, 영등포구에 아파트를 보유하고 있다고 밝힌 그는 "현재 임대사업자"라며 "개인적으로 부동산은 (한 번 사면) 10년 이상은 가지고 가야 된다고 생각한다"고 했다.

이어 보유세 부담에 대해 "보유세가 (규제 카드로) 나올 거라는 예상은 된다"면서도 "근데 우리가 이 게임을 한번 해봤다. 전 전 정권에서 한번 해봤다"고 말했다.

그러면서 "보유세도 엄청나게 많이 내보고, 양도소득세로 엄청나게 올렸다. 공정시장가액비율도 80~90%까지 올리겠다는 이야기가 나왔고 실제로 그렇게 했다"며 "그때 어땠나. 버텼다. 다 똑같이 얘기할 거다. 버티면 된다"고 강조했다.

정부 정책 실효성에 대해선 "부동산은 불패라는 기본적인 심리를 가지고 있다"며 "단기간에 묶어놓고 거래가 활발하게 안 되게 만들어서 (집값이) 떨어진 것처럼 보이는 상황은 우리가 몇 번 봤지만 전체적인 그림으로 봤을 때 부동산 시장을 완벽하게 잡은 사람은 아직 없었다고 표현할 수밖에 없다"고 말했다.

황현희는 "부동산은 인간의 욕망"이라며 "투자자들이 귀신같이 규제의 허점을 찾아내는 게 자본주의 사회다. (허점을) 계속 찾아내다 보니까 계속해서 집값은 잡히지 않고 흘러가고 있는 분위기가 아닌가 생각이 든다"고 전했다.

또한 "(정부의 부동산 규제를 보면) 심리적으로 좀 무섭다. 대통령께서 새벽에 막 SNS 올리시지 않느냐"며 "의지는 알겠지만 세금 내려면 돈을 얼마나 준비해야 되는거지 이런 생각도 들기도 한다"고 토로했다.

이어 "(다주택자들이) 다 얼음이다. 일동 얼음. '어 잠깐만 무슨 정책이 나올까' 하다가 다 얼음이 된 것"이라고 덧붙였다.

2004년 KBS 19개 공채로 데뷔한 황현희는 2014년까지 '개그콘서트'에서 활약했다. 이후 부동산 재테크와 주식 투자에 성공해 100억원에 이르는 자산을 운용하는 전업 투자자로 변신해 화제를 모았다.

<뉴시스>

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