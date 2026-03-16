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영남대 윤희원씨, 영양사 국시 전국 수석…4935명 중 최고점

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경산=배소영 기자 soso@segye.com

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영남대는 식품영양학과를 졸업한 윤희원씨가 제49회 영양사 국가시험에서 전국 수석을 차지했다고 16일 밝혔다.

 

올해 2월 학사모를 쓴 윤씨는 지난해 12월 치러진 영양사 국가시험에서 220점 만점 중 213점을 획득하며 전국 수석으로 합격했다. 이번 시험에는 4935명이 응시해 3460명이 합격했다. 이 중 윤씨는 전 과목에서 고르게 높은 성적을 거두며 전국 최고점을 기록했다.

 

제49회 영양사 국가시험에서 전국 수석으로 합격한 영남대학교 식품영양학과 윤희원씨. 영남대 제공
제49회 영양사 국가시험에서 전국 수석으로 합격한 영남대학교 식품영양학과 윤희원씨. 영남대 제공

김춘영 학과장은 “학생들의 학습 과정을 체계적으로 점검하고 지원해 온 노력이 의미 있는 성과로 이어졌다”며 “국가시험 준비 과정이 곧 현장 실무 역량을 기르는 과정이라는 인식 아래 앞으로도 실습 중심 교육과 시험 대비 지원을 더 강화하겠다”고 말했다.

 

영남대 식품영양학과는 매년 높은 영양사 국가시험 합격률을 유지하고 있다. 이번 전국 수석 배출을 계기로 국가시험 대비 지원 체계를 한층 고도화하고 임상·급식·산업체 등 다양한 진로 분야에서 전문성과 경쟁력을 갖춘 인재를 지속적으로 양성해 나간다는 계획이다.


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