박형준 "망나니 칼춤 추듯이 공천"…국힘 공관위와 정면 충돌

국민의힘 공천관리위원회(공관위)가 6·3 지방선거 후보 공천을 둘러싸고 갈등을 빚으며 내홍을 겪는 것으로 알려진 가운데, 불똥이 박형준 부산시장으로 튀었다.

국민의힘 공관위가 부산시장 후보 단수 공천을 놓고 공관위원 간 갈등설이 불거지자 박형준 부산시장이 불쾌감을 나타내며 경선을 요구하고 나섰다.

박형준 부산시장이 16일 시청 기자실에서 긴급 간담회를 열고, 국민의힘 공관위의 부산시장 후보 단수 공천에 반발하며 공정성을 강조하고 있다. 부산시 제공

박 시장은 16일 오후 시청 기자실에서 긴급 간담회를 열고 “선거를 앞둔 예민한 시점에서 (공관위가) 마구잡이식으로 칼을 휘두르고 있다”며 “경선을 준비 중인 현역 단체장에게 직접적인 타격을 줄 수 있는 내용이라서 바로잡아야 될 것 같다”고 말문을 열었다.

박 시장은 ‘국민의힘 공관위가 자신을 컷오프할 경우 어떻게 할 생각이냐’는 질문에 즉답을 피한 채 “이정현 공관위원장이 이번 지방선거를 도대체 이기려고 하는 것인지, 자신이 칼을 가졌다는 것을 보여주고 싶어 하는 것인지 도저히 이해가 안 된다”고 목소리를 높였다.

이어 “지방선거는 국회의원을 뽑는 선거와는 다르다. 광역단체장을 어떤 기준과 근거도 없이 마구잡이로 컷오프 시키는 것을 ‘혁신공천’이라고 포장하는 것은 현장도 모르고 선거도 모르는 당에 전혀 도움이 되지 않는 일”이라고 주장했다. 그러면서 “이정현 위원장이 혁신공천이란 이름으로 망나니 칼춤을 추듯이 마구잡이로 공천하면 이번 지방선거는 못 이긴다”고 꼬집었다.

박 시장은 “공천은 누구나 납득 가능한 방식으로 이루어져야 하고, 그렇지 않으면 당연히 반발과 균열이 생길 수밖에 없다”면서 “선거는 혼자 치르는 것이 아닌데도 공정성의 기준 없이 (공천을) 함부로 처리하면 후유증이 클 수밖에 없고 결국은 이적 행위를 하는 것”이라고 주장했다.

박 시장은 “그동안 당이 분열하는 것은 선거를 앞두고 바람직하지 않다는 입장에서 최대한 말을 아껴왔다”며 “공관위 결정을 지켜보고 결과에 따라 입장을 밝히겠다”고 강조했다.

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