필리핀발 크루즈 제주 첫 입항…2200여 명 방문

제주도가 꾸준히 동남아시아 관광시장을 공략한 결과 필리핀발 첫 크루즈 입항과 싱가포르 테마관광단 유치 등이 성사됐다.

16일 제주도에 따르면 지난 9일 필리핀 마닐라에서 출발한 크루즈 ‘코스타 세레나호’가 대만과 일본을 거쳐 이날 제주 강정항에 입항했다.

마닐라발 크루즈의 한국 방문은 이번이 처음으로, 필리핀 관광객 2233명이 크루즈를 타고 제주를 찾았다.

제주도와 한국관광공사는 해녀 테마 사물놀이 공연을 선보이고 서귀포 매일올레시장 바우처와 제주 감귤 키링을 증정하는 환영 행사를 열었다. 지역상권으로의 실질적인 파급 효과를 위해 방문 코스에 올레시장을 포함시켰다고 도는 설명했다.

싱가포르에서는 봄꽃 테마 관광단이 제주를 찾는다.

싱가포르 방송 진행자이자 배우인 궈량과 함께하는 ‘제주 봄꽃 여행(JEJU Floral Delights)’ 상품으로, 20일부터 25일까지 5박 6일간 221명이 방문한다.

이 상품은 지난해 5월 싱가포르 여행사를 초청해 진행한 제주 신규 관광 콘텐츠 답사를 통해 개발됐다.

16일 제주에 처음 입항한 필리핀발 크루즈 관광객 환영 행사. 제주도 제공

관광단은 녹산로 유채꽃길, 성산일출봉, 우도 등 봄꽃 명소와 9.81파크, 제주당 베이커리 등 최신 트렌드 명소를 두루 방문한다. 난타 공연 관람과 동문시장·칠성로·매일올레시장 등 전통시장 투어도 일정에 포함됐다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “필리핀 크루즈와 싱가포르 테마 관광단은 제주가 새로운 성장 동력을 확보하고 있음을 보여주는 사례”라며 “방문객 수에 치중하지 않고 지역 경제에 실질적 도움이 되는 고부가가치 상품 개발을 통해 글로벌 관광 허브로서 제주의 위상을 강화하겠다”고 말했다.

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