한국공항공사, 여행가는 달 국내선 프로모션 진행

한국공항공사는 16일부터 문화체육관광부, 한국관광공사, 네이버와 함께 국내선 왕복 항공권 구매 시 네이버페이 포인트를 제공하는 ‘여행가는 달’ 연계 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이 프로모션은 정부의 지역관광 활성화 기조에 맞춰 추진한다. 김포-김해, 김포-제주 노선을 제외한 16개 국내 노선의 왕복 항공권을 네이버에서 예약하고 탑승한 승객에게 건당 최대 2만(1인당 5000) 네이버페이 포인트를 제공한다.

김포~광주·울산·여수·포항경주·사천노선 등 내륙 5개 노선과 제주~김해·청주·대구·양양·광주·울산·여수·포항경주·사천·군산·원주 등 제주 11개 노선이 해당된다.

항공권 예약은 이날부터 5월 31일까지 가능하며, 탑승 기간은 4월 1일부터 5월 31일까지이다. 네이버페이 포인트는 6월 말 일괄 적립·제공되며, 자세한 내용은 네이버 항공권에서 확인할 수 있다.

공사는 이번 프로모션을 통해 최대 7만 명이 혜택을 받을 것으로 예상하고 있다. 국내선 이용 수요를 넓히는 동시에 지방공항과 지역 관광지·상권 전반에 파급효과가 이어질 것으로 기대된다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “이번 협업이 하늘길을 통한 지역 관광을 촉진하고 지방공항과 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 바라며 국내 항공여행 활성화를 위해 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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