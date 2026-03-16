국민체육진흥공단, 올림픽파크텔 유스호스텔 활성화 ‘청소년 운영 위원’ 선정·위촉

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)의 서울올림픽파크텔(파크텔)이 유스호스텔(청소년 수련 시설) 기능 활성화를 위한 ‘제15기 청소년 운영위원’을 선정하고 위촉식을 열었다고 16일 밝혔다.

지난 13일 서울 송파구 파크텔에서 진행된 위촉식에는 성욱제 스포츠 컬처 본부장과 올해 선정된 11명의 청소년 운영위원이 참석해 위촉장을 받고 앞으로 활발하고 다양한 활동을 다짐하는 시간을 가졌다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 '제15기 청소년 운영 위원'을 선정하고 위촉식을 열었다고 16일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번에 위촉된 청소년 운영위원은 파크텔에서 운영 중인 청소년 프로그램·시설 모니터링, 신규 활동 기획 및 홍보 캠페인 전개 등 다양한 활동으로 청소년 시각에서 바라본 파크텔의 발전 방향을 제시할 예정이다.

청소년 운영위원은 유스호스텔 프로그램 운영 기회와 함께 활동 증명서 및 우수 활동 위원 표창 등 다양한 혜택을 받게 된다.

파크텔은 가족 친화, 진로 탐색 등 건전한 청소년 육성을 위한 총 10개의 국가 공인 인증 프로그램을 운영하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지