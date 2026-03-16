진서연, 선배 김의성 연기 조언에 "적당히 해라, 언제 봤다고"…'연기의 성'에서 살얼음판 대치

배우 진서연이 선배 배우 김의성과 팽팽한 신경전으로 촬영 현장 분위기를 순식간에 살얼음판으로 만든다.

16일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에서는 모큐멘터리 '연기의 성' 진서연 편이 공개된다.

유튜브 채널 'VIVO TV' 모큐멘터리 '연기의 성' 캡처

이날 '연기의 성'의 기획·연출·각본·출연을 맡은 임형준은 "영화 '독전' 때문에 진서연을 다 센 캐릭터로만 본다. 작품 캐릭터도 다 그런 쪽으로만 들어온다. 그런 고민이 많아서 조언을 듣고 싶어 한다"며 진서연을 김의성의 사무실로 초대한다.

사무실에 도착한 진서연은 김의성에게 고민을 털어놓고 이를 듣던 김의성은 "편하게 연기 생활을 하는 줄 알았는데, 고민이 많았구나"며 슬쩍 말을 놓는다.

유튜브 채널 'VIVO TV' 모큐멘터리 '연기의 성' 캡처

이어지는 김의성의 선을 넘을 듯 말듯 한 조언에 진서연은 불편한 기색을 드러내는데.

진서연은 표정을 굳히며 "왜 이렇게 짜증이 나지"라고 내뱉으며 순식간에 사무실을 분위기를 싸늘하게 만든다.

유튜브 채널 'VIVO TV' 모큐멘터리 '연기의 성' 캡처

이어 진서연은 김의성에게 "그니까 적당히 해라 이거죠"라고 덧붙이고 이내 김의성의 표정도 굳어지자 끝내 진서연이 자리를 박차고 나가 분위기는 한층 험악해진다.

후배 배우로서 고민상담을 하러 왔다가 선배 배우와 험악한 분위기가 조성되는 김의성과 진서연의 대치 구도는 16일 오후 6시 유튜브 'VIVO TV - 비보티비'의 '연기의 성'에서 확인할 수 있다.

한편, '연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 모큐멘터리(mockumentary, 가짜 기록물) 예능으로, 100% 허구를 담고 있다.

모큐멘터리는 연출된 상황을 다큐멘터리 기법으로 묘사해 관객에게 사실처럼 전달하는 장르를 뜻하며, 페이크 다큐멘터리라고도 칭한다.

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