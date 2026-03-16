오타니 맨파워 덕분? 다저스-유니클로 스폰서십 계약 체결… 다저스타디움, 64년 만에 구장명을 ‘유니클로 필드 앳 다저스타디움’으로 바꾼다

Japan's Shohei Ohtani smiles after is intentionally walked during the third inning of a World Baseball Classic quarterfinal game against Venezuela, Saturday, March 14, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

타자와 투수를 겸업하는 ‘이도류’로 전 세계 최고의 슈퍼스타에 등극한 오타니 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)의 맨파워 덕분일까. 1962년에 지어진 로스앤젤레스 다저스의 홈 구장인 다저스타디움의 이름이 64년 만에 바뀐다. 세계적인 SPA 일본 브랜드인 유니클로가 다저스와 파트너십을 체결하면서 다저스타디움의 이름이 ‘유니클로필드 앳 다저스타디움’(Uniqlo Field at Dodger Stadium)으로 바뀐다.

16일 디 애슬렉틱, 뉴욕 타임스 등 미국 매체들에 따르면 오타니 쇼헤이의 존재로 다저스의 글로벌 브랜드 이미지가 크게 오른 가운데, 다저스가 SPA 일본 브랜드 유니클로와 다저스타디움의 공식 필드 프레젠팅 파트너 계약을 체결했다. 이로써 1962년에 지어진 다저스타디움이 64년 만에 처음으로 스폰서십이 도입됐다.

Mar 14, 2026; Miami, FL, United States; Japan right fielder Shota Morishita (23) celebrates with designated hitter Shohei Ohtani (16) after hitting a two-run home run against Venezuela in the third inning during a quarterfinal game of the 2026 World Baseball Classic at loanDepot Park. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images/2026-03-15 14:42:17/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

다만 다저스타디움의 이름이 사라지진 않는다. 다저스는 구장 명명권 자체를 판매하지 않았다. 1962년 개장 이후 이어져 온 역사적인 구장 이름인 다저스타디움의 유산을 지키는 것이 다저스의 최우선 과제였다고. 다만 유니클로는 경기장 명명권을 보유하게 되며, 경기장은 ‘유니클로 필드 앳 다저스타디움’으로 변경될 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지