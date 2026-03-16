AB6IX, 16일 정규 3집 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌’ 공개…‘BOTTOMS UP’ 등 11곡 수록

그룹 에이비식스(AB6IX)가 세 번째 정규 앨범 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌(SEVEN : CRIMSON HORIZON)’을 공개한다.

16일 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 이날 공개된 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌’은 에이비식스가 걸어온 7년의 시간과 앞으로 펼쳐질 눈부신 미래를 동시에 담아낸 앨범이다.

타이틀곡 ‘바럼즈업(BOTTOMS UP)’은 가장 AB6IX다운 모습으로 현재를 노래하고자 하는 멤버들의 진솔한 메시지를 비트 위에 자유롭게 풀어냈다.

‘바럼즈업’의 퍼포먼스 역시 과거 곡들의 안무 포인트를 살리면서 새롭게 재창작해 재미를 한층 더했다.

이번 앨범엔 지난 달 27일 발매된 선공개곡 ‘소스위트(0522)(So Sweet(0522))’와 운명적 사랑에 대한 확신을 담은 ‘포에버(Forever)’ 등 단체곡 7곡과 전웅의 ‘어제와 닮은 오늘이 생각보다 따뜻하니까’, 박우진의 ‘홀리데이(Holiday)’, 이대휘의 ‘그런 날 (Sometimes)’, 김동현의 ‘잘 자, 내일 봐’까지 총 11곡이 담겼다.

특히 앞서 공개된 오피셜 프리뷰에서 각 멤버별 솔로곡의 라이브 클립 영상 일부가 공개됐다,

브랜뉴뮤직은 “앨범 발매 이후 멤버들의 솔로 라이브 클립이 순차적으로 공개될 예정”이라고 설명했다.

에이비식스는 5월엔 지난 7년 간의 서사를 집약한 세트 리스트에 밴드 라이브를 더한 단독 콘서트를 개최한다.

한편 에이비식스는 이날 오후 8시에는 서울 스카이 아트홀에서 팬쇼케이스를 개최한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지