"아빠 때문에 삶의 벼랑 끝까지"…25세 아들의 고백

'오은영 리포트'에서 한 가족의 충격적인 과거가 공개된다.

16일 오후 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트'는 '가족 지옥' 3탄으로 꾸며진다. '가족 지옥'은 가까운 사이이기에 서로에게 더 깊은 상처를 주게 되는 가족의 문제를 집중 조명하는 특집 기획이다.

그 세 번째 이야기, '비트 가족'은 아들의 모든 것을 통제하는 엄마의 모습이 스튜디오를 충격에 빠뜨린다.

엄마는 의사의 만류에도 아들에게 정체불명의 음식을 강요하는가 하면, 25세 아들의 옷 입는 것까지 통제해 안타까움을 자아낸다. 그 가운데 아빠는 아들의 편에 서서 엄마의 통제를 말리려 애쓰는 모습으로 눈길을 끈다.

'오은영 리포트'. 뉴시스, MBC 제공

하지만 이날 '비트 가족' 아들은 아빠와 관련된 믿기 어려운 이야기들을 하나씩 털어놓는다. 아들은 "아빠 때문에 극단적 시도를 한 적이 있다"고 고백해 스튜디오를 술렁이게 만든다. 특히 대학교를 세 번이나 자퇴하게 만든 대인 관계의 어려움 역시 아빠에게서 비롯된 트라우마 때문이라고 전하며 오열한다.

이와 함께 아들은 정작 아빠는 전혀 기억하지 못하는 충격적인 과거를 전해 스튜디오를 숙연하게 만든다. 특히 "어렸을 때 동요가 끝나면 불안했다"는 아들의 고백에 엄마는 "엄마도 기억해"라며 함께 눈물을 쏟아낸다. 다정해 보이는 아빠는 아들에게 어떤 씻을 수 없는 상처를 남긴 것일까.

<뉴시스>

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