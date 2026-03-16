전국 청약 100만 건 붕괴… 1순위 수요 43% 서울에만 쏠려

지난해 전국적으로 아파트 1순위 청약 접수 건수가 전년 대비 절반인 것으로 나타난 가운데 서울과 지방 간 격차가 주요 원인으로 꼽힌다.

지난 12일 오후 서울 중구 남산에서 바라본 강북 지역 아파트 모습. 뉴시스

16일 부동산 전문 리서치업체 ‘리얼투데이’가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난해 전국에서 접수된 1순위 청약 건수는 총 70만9736건으로 집계됐다. 이는 지난해 152만3986건에 비하면 약 47% 수준이며 2013년(36만9942건) 이후 12년 만에 100만건을 밑돈 수치다.

청약 접수 건수가 줄어든 원인으로는 서울과 비서울 간 양극화가 지목된다.

구자민 리얼투데이 연구원은 “서울 분양 시장은 확실한 수요가 몰리며 높은 청약 비중과 치열한 경쟁률을 유지했지만, 반대로 반대로 비서울 지역 대부분은 청약자가 크게 줄고 미달이 속출하면서 전국 평균 수치를 대폭 끌어내렸다”고 설명했다.

실제로 지난해 서울 청약 시장은 예외적으로 치열한 쏠림 현상을 나타냈다.

작년 전국의 평균 청약 경쟁률은 7.1대 1을 나타낸 가운데, 서울은 155.9대 1의 경쟁률을 기록했다.

같은 기간 비서울 지역의 평균 경쟁률은 4.1대 1 수준에 머무른 것과 비교하면 차이가 극명하다.

특히 지난해 전국 1순위 청약 접수 건수의 42.7%(30만3천217건)가 서울에 집중된 것으로 집계됐다.

전국적인 청약 건수 감소 추세 속에서도 절반에 가까운 수요가 서울 한곳으로 몰린 셈이다.

불확실한 시장 상황 속에서도 도심 인프라와 자산 가치가 입증된 서울 핵심 입지의 신축 아파트로만 수요가 집중된 것으로 분석된다.

서울 중심의 청약 열기는 봄 분양 성수기인 이달도 이어질 가능성이 큰 가운데 서울 알짜 단지들이 줄줄이 공급을 앞두고 있따.

이번 주 강서구 마곡동에서 토지임대부 분양 주택으로 공급되는 ‘마곡지구17단지’와 방화동에서 방화6구역을 재건축하는 ‘래미안엘라비네’가 첫 시동을 건다.

이어 서초구 ‘아크로 드 서초’(신동아아파트 재건축)와 ‘오티에르 반포’(신반포21차 재건축), 영등포구 ‘더샵 신길센트럴시티’(신길3구역 재개발)와 ‘더샵 프리엘라’(문래진주아파트 재건축), 용산구 ‘이촌 르엘’(이촌현대아파트 리모델링) 등도 이달 분양을 앞뒀다.

구 연구원은 “12년 만에 청약 접수 건수가 100만건을 하회한 것은 수요자들이 그 어느 때보다 신중하게 시장에 접근하고 있음을 의미한다’며 ‘이런 기조 속에서도 공급의 희소성과 자산 가치를 동시에 갖춘 서울 주요 지역을 향한 청약 경쟁은 앞으로도 뜨겁게 전개될 것’이라고 전망했다.

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