17년 만의 WBC 8강 이끈 ‘팀 코리아’ 귀국… 류현진, 태극마크와 작별

17년 만에 월드베이스볼클랙식(WBC) 8강 무대에 오른 한국 야구대표팀이 16일 오전 귀국했다. 류지현 감독은 “호주전에서 팀 코리아가 하나로 뭉쳐서 이뤄낸 기적 같은 순간은 저도 잊을 수 없다”며 소감을 밝혔다. 이번 WBC를 끝으로 은퇴하는 류현진 선수는 “마지막까지 국가대표로 어린 선수들과 함께할 수 있어서 무한한 영광이었다”고 밝혔다.

16일 2026 WBC 8강의 성적을 거둔 야구 국가대표팀이 16일 오전 인천국제공항을 통해 귀국하며 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이날 인천국제공항 귀국인터뷰에서 류 감독은 “1라운드를 돌이켜보면 기쁨도 있었고, 실망도 있었다”며 “호주전에서 팀 코리아가 하나로 뭉쳐서 이뤄낸 기적 같은 순간은 저도 잊을 수 없다”고 소감을 밝혔다.

그러면서 “그러나 2라운드 도미니카공화국전은 저희가 준비한 것에 비해 결과가 나오지 않았다”며 “한국 야구계가 전체적으로 투수 육성 등 숙제에 대해 생각해야 하는 시기”라고 자평했다.

한국 야구대표팀은 지난 14일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포파크에서 열린 2026 WBC 준준결승에서 도미니카공화국에 0-10으로 져 탈락했다. 8강전 결과는 좋지 못했지만 우리나라는 2009년 준우승 이후 17년 만에 이 대회 8강에 진출하는 성과를 냈다.

8강 탈락 후 선수들에게 한 말을 전해달라는 부탁에 류 감독은 “고생했고, 고맙다고 얘기했다”며 “작년 11월 평가전부터 올해 1월 사이판 훈련 등 3월까지 행복했고 고마웠다”고 선수들에게 다시 인사했다.

16일 오전 인천국제공항에서 2026 WBC 8강의 성적을 거둔 야구 국가대표팀 류현진이 귀국 인터뷰를 하고 있다. 뉴시스

도미니카공화국과 8강전에 선발로 등판해 1⅔이닝 동안 40개의 공을 던지며 3피안타 2볼넷 1탈삼진 3실점 해 패전 투수가 된 류현진은 “마지막 (결승전)까지 하지 못하고 돌아와 너무 아쉽다”며 “워낙 잘하는 선수들과 했기 때문에 그냥 보는 것으로도 거기 있던 29명 선수 모두 다 똑같이 느꼈을 것”이라고 말했다.

2006년 프로 데뷔 후 도하 아시안게임부터 태극마크를 달았던 그는 이번 대회가 국가대표로 뛰는 마지막 대회였다.

그는 “지금까지 제가 야구를 할 수 있게끔 해준 것이 국가대표였다”며 “좋았던 순간이나 아쉬웠던 순간이 있었지만, 지금까지 국가대표를 하면서 좋았던 기억이 더 많았다”고 돌아봤다.

후배들에게 조언을 부탁하자 “선수들이 앞으로 어떻게 해야 할지 느꼈을 것”이라며 “프로야구 시즌도 중요하지만 국제 무대에서 통할 수 있게 선수들이 기량을 더 올려야 한다”고 말했다.

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