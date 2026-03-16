“외투 챙기세요” 아침 영하권 월요일…미세먼지는 ‘나쁨’ [오늘날씨]

16일 월요일은 낮과 밤의 기온차가 크겠고 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권으로 낮겠다. 전국 대부분은 대기 정체 현상으로 미세먼지 농도가 높을 것으로 예상된다.

지난 7일 꽃샘추위가 찾아온 서울 명동거리에서 한 시민이 두꺼운 옷으로 추위를 피하며 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 “이날 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 0도 이하가 되겠고, 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다”고 전날 예보했다.

새벽부터 아침 사이 중부내륙과 전라권내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠다. 같은 시간 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳도 있겠다. 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 감속 운행해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 -3~5도, 최고 10~14도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 -3~7도, 낮 최고기온은 10~16도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 -2도, 춘천 -2도, 강릉 4도, 청주 0도, 대전 -1도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 2도, 부산 6도, 제주 6도다.

낮 최고기온은 서울 13도, 인천 11도, 수원 12도, 춘천 15도, 강릉 12도, 청주 14도, 대전 14도, 전주 14도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 15도, 제주 12도다.

미세먼지 농도는 서울·경기남부·강원영서·세종·충북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만 대전·전북·부산·울산·경남은 오전에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다．

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