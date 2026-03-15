美와 회담 앞둔 日… 파병 논의 ‘발등의 불’ [트럼프, 호르무즈 파병 요구]

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 한국·중국·일본 등 5개국을 거명하며 이란이 사실상 봉쇄한 호르무즈해협에 군함 파견을 요구한 데 대해 다른 나라들도 복잡한 셈법을 따져야 하는 처지에 몰렸다.



가장 골머리가 아픈 쪽은 일본이다. 이달 19일 워싱턴에서 열리는 미·일 정상회담에 이 문제가 의제에 오를 가능성이 크기 때문이다. 다카이치 사나에 일본 총리로서는 최대 동맹국인 미국과 전통적 우호 관계인 이란 양쪽을 자극하지 않는 대답을 닷새 안에 마련해야 하는 상황에 몰린 셈이다. 일본 정부 관계자는 NHK방송에 “트럼프 대통령의 소셜미디어 게시물을 보면 정상회담에서 직접 대응을 요구받을 것 같다”며 “일본은 법적 테두리 안에서만 대응할 수 있기 때문에 회담에서 어떻게 설명할지를 포함해 대응 방안을 신중히 검토할 필요가 있다”고 말했다. 방위성 관계자도 “자위대를 파견하게 되면 미국의 이란 공격을 국제법적으로 어떻게 평가할지 등 정부로서는 어려운 판단을 강요받을 가능성이 있다”고 말했다.

19일 미일 정상회담을 앞둔 가운데 트럼프 대통령은 한국·중국·일본 등 5개국에 호르무즈 해협 군함 파견을 요구했다. 사진은 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

집권 자민당의 고바야시 다카유키 정무조사회장 역시 신중한 태도를 보였다. 그는 15일 NHK방송에 출연해 자위대법상 ‘해상경비행동’ 명령 등 “법리상 가능성은 배제하지 않는다”면서도 “신중히 판단해야 한다. 허들은 매우 높다”고 강조했다.



일본은 수입 원유의 90% 이상을 중동에 의존하며, 대부분은 호르무즈해협을 통과해 수송된다. 이란의 봉쇄가 장기화할수록 경제적 타격도 커진다. 일본은 트럼프 1기 행정부 때인 2019년 ‘호르무즈 다국적 해상연합군’ 참가를 요구받았을 때 자위대 파견이 가능한 네 가지 선택지를 검토한 끝에 다국적군에 참여하지 않고 독자적으로 호위함을 보내 일본 선박을 보호하는 길을 택한 바 있다.



트럼프 행정부가 주일미군 전력을 대거 이란 쪽에 보내기로 하는 등 일본이 외교력을 발휘할 여지가 점점 좁아지는 점도 골치 아픈 대목이다.



또 다른 미국의 동맹국인 영국과 프랑스도 원론적 수준의 반응을 내놓고 득실을 따지는 모양새다. 영국 국방부 대변인은 로이터통신에 “우리는 이 지역 선박 운항의 안전을 보장하기 위한 다양한 선택지를 우리의 동맹국 및 파트너들과 논의하고 있다”고 말했다.

지난 2025년 10월 28일 다카이치 사나에 일본 총리가 가나가와현 요코스카의 미 해군 기지를 방문한 자리에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 연설을 들으며 제스처를 취하고 있다. AP연합뉴스

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 앞서 “순수한 호위 임무”를 위해 군함을 파견할 용의가 있다고 밝혔으나, 이는 “분쟁의 가장 격렬한 단계가 끝난 뒤에나 가능하다”고 조건을 단 바 있다. 프랑스 당국자들은 안보 상황이 안정되면 호르무즈해협 안정을 확보하기 위한 연합 구성 노력을 자국 정부가 추진하고 있다고 말했다고 로이터통신이 전했다.



다른 4개국과 달리 미국의 동맹이 아닌데도 군함 파견을 요청받은 중국은 “상호 적대 행위 중단이 우선”이라는 입장을 내놓고 상황을 주시하는 분위기이다. 주미 중국대사관 대변인은 이날 “중국은 즉각적 적대 행위 중단을 촉구하고 있다”며 “모든 당사국은 안정적이고 방해받지 않는 에너지 공급을 보장할 책임이 있다”고 밝혔다. 중국은 오랜 에너지 협력으로 전략적 우방 관계를 맺어온 이란과 이미 중국 선박의 안전 통행에 관한 협정을 맺은 것으로 전해져 군함을 보낼 가능성은 극히 낮다는 분석이지만, 4월 초 미·중 정상회담을 앞두고 미국이 이 문제를 관세협상 등의 지렛대로 삼을 가능성이 있어 고심하는 것으로 알려졌다.

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