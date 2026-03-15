트럼프 “한국, 군함 보내라”… 호르무즈 청구서

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈해협 봉쇄로 에너지 수급에 어려움을 겪는 한국 등 동아시아·유럽 5개국에 군함 파견을 요구했다. 트럼프 대통령이 동맹국에 ‘안보청구서’를 보낸 것이다. 한국은 한·미 동맹과 에너지 안보, 전쟁 개입에 따른 경제·외교적 리스크 등 사이에서 쉽지 않은 결정을 내려야 할 상황에 놓이게 됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “여러 국가, 특히 이란의 호르무즈해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께, 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “바라건대, 지도부가 완전히 제거된 국가에 의해 호르무즈해협이 더는 위협받지 않도록 하기 위해, 이 인위적인 제약의 영향을 받는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 다른 국가들도 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 적었다. 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 발발 이후 이스라엘이 아닌 제3국에 대(對)이란 군사작전 동참을 명시적으로 요구한 것은 이번이 처음이다.



트럼프 대통령은 이날 미국 NBC 방송과 인터뷰에서도 호르무즈해협 타국 군함 파견 가능성과 관련해 “그들은 약속했을 뿐만 아니라 훌륭한 아이디어라고 생각한다”고 다시 강조했다. 이후 트럼프 대통령이 트루스소셜에 다시 글을 올려 “호르무즈해협을 통해 석유를 받는 세계의 국가들은 그 항로를 관리해야 할 필요가 있다. 우리가 도울 것이다. 아주 많이”라며 “미국은 또 모든 일이 빠르고 원활하며 잘 진행되도록 그 국가들과 조율할 것”이라고 했다.



SNS와 인터뷰를 통해 5개국이 군함 파견을 약속한 것처럼 발언했지만 이후 해당 국가들이 원론적 반응만을 내놓은 것으로 미루어보아 해당 발언들은 호르무즈해협 방어를 위한 군사작전에 참여해달라는 제안의 내용을 담은 것으로 해석된다.



군함 파견은 트럼프 대통령의 비공식 요청 이외에 공식적인 요청은 아직 없는 것으로 확인됐다. 단순한 ‘제안’일 수도 있지만 미국과 국토 안보 전략의 상당 부분을 공유하고 있는 동맹국인 한국, 일본, 영국, 프랑스 4개국에는 압박으로 다가올 수밖에 없다.

미군, 이란 하르그섬 타격 14일(현지시간) 미군이 공개한 이란의 핵심 석유수출 기지인 하르그섬에 대한 공격 영상. 미국의 이란 군사 작전을 지휘하는 중부사령부는 전날 미군이 하르그섬에 대한 정밀 타격을 수행하고 기뢰 저장시설·미사일 벙커 등 90개 이상의 이란 군사시설을 성공적으로 타격했다고 밝혔다. 미 중부사령부 엑스(X) 캡처

당장 미국은 인도태평양에 배치했던 전략자산을 중동으로 집중시키고 있다. 주한미군의 패트리엇, 사드(THAAD·고고도미사일방어체계), 에이태큼스(ATACMS) 미사일 등도 중동으로의 차출 수순을 밟고 있는 것으로 알려졌다. 여기에 뉴욕타임스(NYT)는 전날 약 2500명의 미 해병이 승선한 최대 3척의 군함이 중동으로 이동할 예정이라고 보도했다. 미 비영리단체 해군연구소의 USNI뉴스는 일본 오키나와에 배치된 제31해병원정대와 트리폴리함이 대상이라고 전했다.



트럼프 대통령의 군함 파견 요구와 관련해 청와대는 신중한 기조를 유지했다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 “트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있으며 이에 대해 한·미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해나갈 것”이라고 밝혔다.

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