‘獨 사회철학 거두’ 위르겐 하버마스 타계

독일 사회철학의 ‘거두’ 위르겐 하버마스가 96세를 일기로 세상을 떠났다.

독일 출판사 수어캄프는 하버마스가 14일(현지시간) 독일 남동부 바이에른주의 슈타른베르크에서 눈을 감았다고 밝혔다.

하버마스는 “19세기에 마르크스가 있었다면 20세기에는 하버마스가 있다”고 일컬어질 만큼 현대 서구 지성사에 큰 획을 그은 지식인으로 평가된다. 그는 ‘공론장(public shere)’이라는 개념을 중심으로 민주사회를 조직하는 데 가장 적합한 담론의 형태를 탐구했다. 공론장이란 사적 개인들이 공중으로 모여 공적 문제에 대해 이성적으로 토론하는 영역으로, 공론장은 원칙적으로 모든 시민에게 열려 있고, 권력은 시민들의 토론과 비판을 통해 정당성을 얻는다는 개념이다.

1929년 6월 독일 뒤셀도르프의 중산층 개신교 가정에서 태어난 그는 스위스 취리히, 본대학 등에서 철학, 심리학, 독일 문학, 경제학 등을 공부했다. 이후 언론인으로 활동하다가 유럽 진보 운동의 ‘사상적 뿌리’ 프랑크푸르트학파의 요람 프랑크푸르트사회연구소에서 1950년대부터 학문적 경력을 쌓기 시작했다.

하버마스는 현실 정치 문제에도 적극적으로 의견을 개진한 현실 참여형 지식인으로도 잘 알려져 있다. 1980년대 역사적 과오를 직시하고, 반성하는 ‘과거사 청산’을 독일 국가 정체성의 핵심으로 삼아야 한다고 주장했다.

자신의 지도 아래 박사 학위를 딴 제자 송두율 독일 뮌스터대학 교수가 2003년 국가보안법 위반 혐의로 구속기소되자 서울지법에 송 교수 석방을 위한 탄원서를 보내는 등 구명 운동에도 앞장섰다.

2022년 2월 러시아의 침공으로 우크라이나 전쟁이 발발했을 때에는 우크라이나에 대한 신중한 군사 지원을 지지하고, 러시아와 협상을 시도해야 한다고 주장했다.

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