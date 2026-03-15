손흥민 또 침묵… LAFC는 4연승

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC가 리그 개막 무실점 4연승을 질주한 반면, 손흥민(사진)은 기다렸던 골을 터뜨리지 못했다. LAFC는 15일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티와 MLS 4라운드 홈경기에서 2-0으로 승리했다. 이로써 LAFC는 창단 첫 리그 개막 4연승을 거두며 서부콘퍼런스 선두로 올라섰다. LAFC는 올 시즌 리그 4경기에서 실점 없이 8골을 기록했다.



손흥민은 이날 공격형 미드필더로 선발 출전해 2선과 최전방을 오가며 후반 26분 교체될 때까지 71분을 뛰었으나 리그 첫 골은 나오지 않았다. 상대의 집중견제를 피해 공격을 풀어나가는 역할에 치중하다가도 기회만 생기면 상대 위험지역 깊숙이 들어가 골을 노렸다. 이날 손흥민은 100% 패스 성공률(20회 시도 20회 성공), 기회 창출 1회, 수비 가담 4회 등 다방면에서 활약했지만 0-0 상황에서 그라운드를 떠났다. 통계 매체 ‘풋몹’은 손흥민에게 평점 7.1을 부여했다.



손흥민은 지난달 18일 레알 에스파냐(온두라스)와 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 첫 경기에서 페널티킥 득점을 했지만, 이날 경기까지 6경기째 골 침묵을 이어갔다. 손흥민은 이번 시즌 1골 7도움을 기록 중이다. 리그에서는 도움 3개만 올렸다.



LAFC의 골은 손흥민이 벤치에 있을 때 나왔다. 후반 28분 세인트루이스 대니얼 에델먼의 패스가 LAFC 미드필더 마티외 슈아니에르에게 향했고 슈아니에르는 페널티박스 정면에서 강력한 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 기세가 오른 슈아니에르는 후반 36분 페널티아크 오른쪽에서 벼락같은 중거리슛으로 추가골까지 성공시키며 승부에 쐐기를 박았다. 기대를 모았던 손흥민과 세인트루인스 소속 정상빈의 ‘코리안 더비’는 정상빈이 손흥민이 교체해 나간 뒤인 후반 37분 교체 투입되며 성사되지 못했다.

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