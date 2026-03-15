김윤지 ‘금빛 피날레’… 韓 최초 단일대회 5메달

한국 장애인 스포츠의 ‘간판스타’ 김윤지(19·BDH파라스)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 마지막 레이스에서 금빛 질주와 함께 한국 스포츠 사상 최다인 ‘단일 대회 메달 5개’라는 새 역사를 썼다.

김윤지는 15일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 대회 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 58분23초3의 기록으로 안야 비커(독일·59분17초4)를 54.1초 차로 크게 따돌리고 금메달을 목에 걸었다. 이로써 김윤지는 한국 선수 중 동계 패럴림픽 최초의 2관왕 타이틀을 거머쥐게 됐다.

메달보다 빛나는 미소 김윤지가 지난 13일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 결선에서 은메달을 차지한 뒤 사상식에서 밝게 웃고 있다. 공동취재단

여기에 더해 김윤지는 이번 대회에서만 다섯 번째 메달(금 2·은 3)을 목에 걸었다. 동·하계 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국 선수가 단일 대회에서 메달 5개를 딴 것은 김윤지가 처음이다. 종전 기록은 4개로 올림픽에서는 쇼트트랙의 안현수(2006 토리노 대회 금 3·동 1)가 기록했고, 패럴림픽에서는 휠체어 육상의 강성국(금 2·은 2)과 홍석만(금 1·동 3)이 달성했었다. 이들 기록이 계주 등 단체전 메달을 포함했던 것과 달리, 김윤지는 5개 메달을 모두 오롯이 개인전에서만 일궈내며 그 가치를 더했다.

김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 목에 걸었다. 이후 10일 크로스컨트리 스키 스프린트와 11일 인터벌 스타트에서 은메달 한 개씩을 가져오며 기세를 올렸고 다시 13일에는 바이애슬론 스프린트 추격에서도 ‘은빛 질주’를 선보이며 은메달 3개를 추가했다. 그리고 이날 김윤지는 마지막 경기에서 또 한번의 금빛 질주로 압도적인 기량을 증명했다.

대한민국의 자랑 김윤지가 15일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식 결선에서 금메달을 차지한 뒤 태극기를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 공동취재단

무엇보다 최장거리인 20㎞는 이번 대회에서 처음 도전한 종목이다. 새벽부터 쏟아진 눈과 비로 설질이 질퍽해져 체력 소모가 극심한 상황이었지만, 김윤지의 투혼은 꺾이지 않았다. 경기 초반부터 선두로 치고 나간 김윤지는 6.0㎞ 구간에서 이번 대회 4관왕 옥사나 마스터스(미국)에게 잠시 역전을 허용했지만 9.0㎞ 구간에서 다시 리드를 되찾은 뒤 후반부에 접어들어서는 상대와 격차를 벌려 나갔다. 마스터스는 이날 비커에도 뒤지면서 59분34초5로 동메달을 목에 걸었다.

김윤지의 금메달로 한국은 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개로 역대 동계 패럴림픽 최고 성적을 거뒀다. 종전 최고 성적은 2018 평창 대회의 금메달 1개와 동메달 2개였다. 특히 당초 목표였던 ‘금메달 1개·동메달 1개’를 조기에 초과 달성한 한국은 목표로 내걸었던 ‘종합 20위권 이내 안착’도 무난히 이뤄낼 전망이다.

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