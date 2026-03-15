美, 이란 ‘돈줄’ 하르그섬 타격… 이란 ‘호르무즈 우회로’에 맞불 [美·이란 전쟁]

미국이 이란의 원유 수출 거점인 하르그섬을 타격하자 이란이 중동의 원유 수송 우회로인 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구 공격으로 대응했다. 이란이 미국에 ‘키사스’(‘눈에는 눈, 이에는 이’ 식의 보복) 원칙으로 맞받으면서 국제 에너지 위기는 최고조에 이르고 있다. 유가 불안이 커지자 미국은 공급 충격을 완화하기 위해 러시아산 원유 제재를 한 달간 완화한 데 이어, 베네수엘라산 원유에 대해서도 제재를 완화하는 조치에 나섰다.



미국과 이스라엘의 이란 공격으로 시작된 중동 전쟁 14일째인 13일(현지시간) 미국은 이란 석유 수출 거점인 하르그섬을 폭격했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 “미군 중부사령부가 내 지시에 따라 이란의 왕관보석인 하르그섬의 군사 목표물을 완전히 파괴했다”고 전했다. 그러면서 해당 공격이 “중동 역사상 가장 강력한 폭격 중 하나”라고 설명했다.

불타는 원유 시설 14일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)의 주요 석유 수출 거점인 푸자이라 항구가 이란의 드론 공격을 받아 원유 저장시설 등에서 화염과 연기가 치솟고 있다. 이란 국영방송은 자국 최대 원유 수출 기지인 하르그섬이 미군의 공격을 받자, 이에 대한 보복으로 푸자이라항을 공격했다고 밝혔다. 푸자이라=AP연합뉴스

미 중부사령부는 엑스(X) 계정을 통해 “미군은 하르그섬에 있는 90개 이상의 이란 군사 목표물을 성공적으로 타격했다”며 “이 공격으로 해군 기뢰 저장시설들, 미사일 벙커들 그리고 여러 다른 군사 시설이 파괴됐다”고 전했다.



트럼프 대통령은 국제 유가 위기를 의식한 듯 “품위를 이유로 석유 인프라는 파괴하지 않기로 했다”고 밝혔다. 그러나 “이란이나 다른 누구라도 호르무즈해협 통과를 방해하기 위해 무언가 한다면, 이 결정을 재고할 것”이라고 덧붙였다. 이란이 기뢰 부설 등 해협 봉쇄 조치를 단행할 경우 하르그섬의 정유 시설까지 공격할 수 있다는 것이다.



페르시아만 북부 하르그섬은 이란의 에너지 수출 전초기지다. 하루 최대 1000만배럴, 연간 9억5000만배럴의 원유를 운송할 수 있으며 이란의 석유수출 물량의 90%가 거쳐 간다.



미국이 하르그섬을 공격한 것은 이란이 사실상 봉쇄 중인 호르무즈해협의 통항 재개를 압박하기 위한 전략이다. 세계 원유 물동량의 20%를 차지하는 호르무즈해협 봉쇄를 계속할 경우 이란 경제의 생명줄인 하르그섬의 석유 인프라를 파괴할 수 있다는 강한 경고 메시지를 던진 셈이다. 일각에선 미국이 이 섬을 장악하기 위한 지상군 상륙의 사전 정비 작업이라는 분석도 제기된다.

이란은 곧바로 보복에 나섰다.



이란 국영방송 등에 따르면 이란군은 14일(현지시간) 샤헤드 드론으로 UAE 푸자이라 항구의 석유저장고를 공격했다. 이에 항구에 화재가 발생했으며 석유 선적 작업이 일부 중단됐다. 푸자이라 당국은 “요격된 드론의 파편이 떨어진 뒤 불이 나 소방당국이 대응했다”며 “사상자는 보고되지 않았다”고 밝혔다.



푸자이라 항구는 호르무즈해협의 바깥쪽 인도양으로 연결되는 오만만에 있어 호르무즈해협을 거치지 않고 중동 석유를 수출할 수 있는 우회로로 꼽힌다. 아부다비 유전으로부터 약 400㎞에 달하는 육상 송유관(ADCOP)을 통해 하루 최대 180만배럴의 원유가 이곳으로 이송된 뒤 아시아와 유럽으로 수출된다.



이란군을 총지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야는 이날 “UAE 지도부에 경고한다. 이란은 UAE 내 주요 항구, 부두 그리고 도시 곳곳에 숨겨진 미군 미사일 발사기지를 타격해 우리의 주권과 영토를 수호할 권리가 있다”며 “UAE 무슬림 형제들과 주민들이 이들 장소에서 벗어나길 권고한다”고 밝혔다.



이란은 중동 최대 물류 허브인 두바이의 제벨 알리 항구, 아부다비의 할리파 항구 등도 공격 대상에 올리며 주민과 노동자들에게 즉각 대피하라고 경고했다.

미군이 13일(현지 시간) 이란 석유 수출 중심지인 하르그섬에 대한 공습을 감행했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 트루스소셜에 올린 영상을 캡쳐한 사진으로, 미군이 하르그섬을 공격하는 모습이 담겼다. 사진=트루스소셜 캡처

이란이 비(非)미국 자산에 공개적으로 위협을 가한 것은 개전 후 처음이다. 이란은 그동안 주변국을 공습하면서 미군 기지와 미국 관련 시설이 공격 대상이라고 주장해 왔다.



아바스 아라그치 이란 외무장관은 이란 국영방송을 통해 “에너지 인프라에 대한 공격이 계속되면 이란은 중동 내 미국 회사 또는 미국이 지분을 보유한 회사의 시설을 공격할 것”이라고 목소리를 높였다.



전쟁 여파로 국제 원유가격이 치솟자 미국은 러시아에 이어 베네수엘라 원유에 대한 제재를 완화했다.



AP통신 등에 따르면 13일 미국 재무부는 베네수엘라 에너지 산업, 석유화학 품목과 관련한 세 개의 일반 면허를 갱신했다. 이를 통해 미국 기업들은 비료를 포함한 베네수엘라 석유화학 제품을 구매해 미국으로 수입할 수 있게 된다. 이와 함께 베네수엘라 전기·석유화학 부문 지원을 위한 상품, 서비스, 기술을 제공하는 것도 허용된다. 다만 최종 계약은 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 별도 승인을 받아야 한다.



미국은 전날에도 러시아 원유 제재 일부를 완화해 이미 선적된 석유 제품에 한해 한 달간 판매를 승인하는 조처를 내렸다. 미국 에너지부는 전략 비축유 중 1억7200만배럴을 이번 주부터 약 120일에 걸쳐 방출하기로 하는 등 정부 차원의 유가 안정 조치도 잇따라 발표하고 있다.

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