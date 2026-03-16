BTS 공연 날 31개 빌딩 통제… 꼼수관람 차단

방탄소년단(BTS) 광화문 공연 안전관리를 위해 경찰력 6500여명이 투입된다. 공연 당일 공연장 출입구에는 금속탐지기도 설치돼 관람객 대상으로 휴대물품 검색이 진행될 예정이다. 광화문광장 인근 31개 건물도 출입이 제한될 예정이다.



서울경찰청은 오는 21일 BTS 광화문 공연 관련 종합 안전관리대책을 추진한다며 15일 이같이 밝혔다.

서울 종로구 광화문광장 인근 전광판에 BTS 컴백 공연 관련 광고가 보이고 있다. 뉴시스

기동대 70여개를 비롯해 교통·범예·영사·특공대 등 전 기능에서 경찰관 6500여명과 고공관측차량·방송조명차·접이식펜스 등 장비 5400여점이 BTS 광화문 공연 안전관리에 동원될 예정이다.



경찰은 관람객이 최대 26만명 모일 것으로 예상되는 만큼 광화문 부근부터 세종문화회관, 청계광장, 덕수궁, 서울광장에 이르는 구역 출입을 미리 설정한 출입구로만 할 수 있게 하는 ‘스타디움형 인파관리’를 진행한다. 공연 관람이 가능한 구역으로 들어가기 위해선 모두 31개가 설치될 예정인 출입구를 통과해야만 하는 것이다. 인파가 일정 수준 이상이 되면 출입구를 통제해 주변 인파 유입을 차단할 방침이다.



이들 출입구에는 문형 금속탐지기(MD)도 설치돼 관람객 휴대물품을 검색하고 위험물 반입을 차단할 예정이다. MD 검색은 공연 당일인 21일 오전 7시부터 진행한다. 그 이전부터 출입구 안쪽에 머물고 있는 시민 대상으로는 휴대용 스캐너를 활용한 위험물품 검색을 벌일 계획이다.



경찰과 서울시는 광화문광장 인근 31개 건물을 집중 관리 대상으로 지정하고 각 건물 보안 담당자와 안전관리 방안을 협의 중이다. 이 중 광장과 바로 인접한 KT광화문빌딩 WEST, 교보생명빌딩, 서울파이낸스빌딩, 한국프레스센터, 동화면세점, 현대해상 광화문사옥 등 6개 건물은 공연 당일 정문이나 후문을 폐쇄할 예정이다. 관람객이 31개 공식 출입구를 우회하는 걸 막기 위한 조치다. 나머지 25개 건물에 대해서는 옥상 등 상층부 출입 통제를 요청해 놓은 상태다. 티켓을 구하지 못한 팬들이 공연을 관람하려 무단으로 옥상이나 발코니에 진입하다 발생할 수 있는 사고를 막기 위해서다.

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