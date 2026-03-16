[이코노 브리핑] KB국민銀 ‘생산적금융 협의체’ 출범 외

KB국민銀 ‘생산적금융 협의체’ 출범

KB국민은행은 생산적금융 확대를 위한 ‘생산적금융 협의체’를 출범시키고 영업 현장에서 즉시 활용할 수 있는 ‘생산적금융 종합 가이드’를 발간했다고 15일 밝혔다. 이 협의체는 KB금융그룹 ‘생산적금융 협의회’와 연계해 은행 기업금융의 생산적금융 전환을 가속화하는 컨트롤타워를 맡는다. 생산적금융 종합 가이드에는 △생산적금융의 개념 △관련 특화 상품 △관련 마케팅 포인트 △정책자금 및 주요 금융지원 프로그램 등이 체계적으로 정리돼 있다.

네이버페이, 19일까지 주유 프로모션

네이버페이가 원유 가격 급등에 이용자 부담을 덜어주는 주유 프로모션을 19일까지 실시한다. 전국 모든 주유소에서 5만원 이상 네이버페이 현장결제(QR·삼성페이)를 하면 서비스 이용이 처음인 사용자는 5000원, 기존 사용자는 3000원을 적립받는다. 혜택 신청 후 결제해야 한다. 포인트는 이달 31일 일괄 적립된다. 네이버페이 머니·포인트뿐 아니라 신용카드 연동 결제 등 모든 결제 수단으로 참여할 수 있다.

중동사태 틈탄 보이스피싱 주의 발령

중동발 정세 불안을 이용한 보이스피싱 범죄 우려가 커졌다. 금융감독원은 15일 가짜 정부 지원책을 미끼로 한 사기가 기승을 부릴 수 있다며 소비자경보 ‘주의’를 발령했다. 정부기관이나 은행 등 금융회사를 사칭해 긴급자금 지원 대상자로 선정됐다고 접근할 가능성 있다는 것이 금감원 설명이다. 구체적으론 ‘긴급 수출바우처’, ‘유류세 혜택지원’, ‘주유 지원금’, ‘에너지바우처 지급’ 등 키워드가 사용될 수 있다.

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