李대통령 "문화 지원, 몇몇이 중간서 해먹어…'밑빠진 독' 우려"

이재명 대통령은 15일 문화예술계에 대한 정부 지원과 관련해 "현장에 직접 (지원 효과가) 닿지를 않는다"며 어려움을 토로했다.



이 대통령은 이날 경남 창원의 창동예술촌 아트센터에서 가진 지역 예술인들과의 간담회에서 "문화예술 분야는 안으로 들어갈수록 분야가 더 쪼개지다 보니 정책을 만들어도 (그 효과가 현장까지 전해지지 않고) 중간에서 멈추더라"며 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산합포구 창동예술촌 아트센터에서 열린 창원 지역예술인과의 대화에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김혜경 여사. 청와대통신사진기자단

이어 "문화예술의 특장점이 독창성과 창의성, 자유로움이다 보니 단결과 단합이 잘 안되는 면이 있다"며 이런 점 역시 정부의 지원을 어렵게 하는 요인이라고 진단했다.



특히 이 대통령은 "어떤 경우에는 (정부 지원이) 부정부패의 수단으로 전락하기도 하더라"며 "제가 지방행정을 하면서 살펴보니, 예를 들어 창작 분야에 대해 지원하면 (관련 단체의) 회장들 몇이 중간에서 다 해 먹어 버리더라"고 지적했다.



그러면서 "지원 사업을 많이 해볼 생각이지만, 기존 시스템으로는 (정부 지원이) '밑 빠진 독에 물 붓기'가 될 수도 있다. 자칫 잘못하면 몇몇 사람만 배를 불려주는 결과가 되지 않을까 하는 우려도 있다"고 말했다.



이 대통령은 "대한민국이 문화 강국으로 발돋움하고 있지만, 문화예술계의 바닥과 밑바탕은 그렇게 튼튼하지 못하다. 심하게 얘기하면 산소 부족으로 썩어가는 것 아니냐는 생각도 든다"며 "이번 기회에 (우려가 현실이 되지 않도록) 같이 노력하면 좋겠다"고 당부했다.



한편 이 대통령은 간담회에 동석한 부인 김혜경 여사를 향해 "문화 쪽에 좀 가까우시지 않느냐"며 발언을 권했다.



김 여사는 "해외 순방에서 K컬처에 대해 질문을 받을 때마다 우리 대한민국이 왜 이렇게 부러움의 대상이 됐을지 고민했다"며 "(문화예술계에서) 말초신경처럼, 모세혈관처럼 일하는 여러분이 있어 대한민국이 선망의 대상이 됐다는 걸 오늘 느낄 수 있었다"고 격려했다.



이어 "어려운 환경에서 고군분투하는 여러분을 응원한다"며 "이분(이 대통령)께 많이 요구하시길 바란다"며 웃기도 했다.

<연합>

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