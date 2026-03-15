서울에도 봄이 왔나 봄…산수유·홍매화 활짝 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

15일 서울 성동구 청계천매화거리에서 시민들이 활짝 핀 홍매화를 구경하고 있다.

낮 최고기온이 10도 안팎으로 올라 평년보다 조금 높은 날씨를 보인 15일 서울에도 반가운 봄꽃 소식이 들렸다.

이날 서울 동작구 국립서울현충원에는 산수유가 노랗게 피었다. 성동구 청계천매화거리에도 매화와 홍매화가 활짝 피어 산책하던 시민들의 눈길을 사로잡았다. 시민들은 스마트폰 카메라로 매화를 찍으며 성큼 다가온 봄날을 만끽했다.

15일 서울 동작구 국립서울현충원에 산수유가 노랗게 피어 있다.

15일 서울 성동구 청계천매화거리에서 시민들이 활짝 핀 매화를 살펴보고 있다.

15일 서울 동작구 국립서울현충원에 산수유가 노랗게 피어 있다.

15일 서울 동작구 국립서울현충원에 산수유가 노랗게 피어 있다.

15일 서울 성동구 청계천매화거리에서 시민들이 활짝 핀 홍매화를 구경하고 있다.

이날 기상청은 “당분간 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 클 전망”이라며 “건강에 유의하고 농작물 관리에도 주의해야 한다”고 밝혔다. 한편 월요일인 16일은 일부 지역의 아침 기온이 0도 이하로 떨어질 것으로 보인다.

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