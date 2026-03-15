'학폭 논란' 前르세라핌 김가람 "제 일상 담아보고 싶어서" 개인 유튜브 개설

유튜브 채널 '가람온리(garamOnly)'

과거 학교폭력 논란으로 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)을 탈퇴했던 김가람이 최근 개인 유튜브 채널을 개설했다.

김가람은 지난 13일 자신의 개인 유튜브 채널 '가람온리(garamOnly)'를 개설하고 그 다음날인 14일 5분 분량의 첫 영상을 게시했다.

채널은 개설 이틀 만에 구독자 14만 명을 돌파했고 첫 영상 조회수가 61만을 기록하며, 김가람을 향한 대중과 팬들의 관심이 여전히 이어지고 있음을 증명했다.

김가람은 "영상을 켠 이유는 제 연기 영상, 연습 영상을 담아보거나 아니면 저의 일상을 모습들을 한번 담아보고 싶어서"라며 채널 개설 이유를 밝혔다.

유튜브 채널 '가람온리(garamOnly)'

유튜브 채널 '가람온리(garamOnly)'

이어지는 영상에서는 김가람이 대학교 도서관에서 공부하는 모습과 연습실에서 연기 연습을 하는 등 평범한 대학생의 일상이 담겼다.

한편, 김가람은 2022년 걸그룹 르세라핌으로 데뷔했으나 중학교 시절 학교폭력 가해자로 지목되면서 논란의 중심에 섰다.

당시 소속사였던 쏘스뮤직은 김가람의 학폭 의혹을 강력 부인하며 오히려 피해자임을 강조했으나, 중학교 동창들의 연이은 폭로와 학폭 처분 문서가 공개되며 분위기가 악화됐다.

이로 인해 김가람은 데뷔 19일만에 활동을 중단하고 2달 만에 팀을 탈퇴했다.

이후 김가람은 현재 건국대학교 매체연기과 24학번으로 재학하며 학업에 매진하고 있다.

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