"인형인 줄 알았는데 살아있다"…中 햄스터 넣은 뽑기 기계 '깜짝'

중국의 한 게임센터가 인형 대신 살아 있는 햄스터를 '뽑기 기계' 상품으로 사용해 논란이 일고 있다.

14일 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 광둥성 선전의 한 쇼핑몰 게임센터는 고객을 끌기 위해 일반 인형 대신 햄스터를 넣은 발톱(크레인) 게임기를 운영했다.

온라인에 공개된 영상에는 좁은 기계 안에서 햄스터들이 구석에 모여 웅크린 채 있는 모습이 담겼다. 주변의 시끄러운 소음과 금속 집게가 내려오는 상황 속에서 동물들이 스트레스를 받는 듯한 모습도 확인됐다는 지적이 나왔다.

또 설 연휴 기간 매장이 문을 닫았을 때 햄스터를 돌볼 사람이 없었다는 주장까지 제기되면서 비판이 확산됐다. 일부 시민이 민원 핫라인에 신고했지만 "선전에는 동물 보호법이 없다"는 답변을 받았다고 현지 매체 서던 메트로폴리스 데일리가 전했다.

논란이 커지자 해당 매장은 햄스터가 들어 있던 뽑기 기계를 조용히 철거하고 물고기나 거북이를 이용한 게임기로 교체한 것으로 알려졌다. 그러나 이 과정에서도 작은 수조에 많은 물고기를 넣어두는 등 동물 관리가 적절하지 않다는 지적이 이어졌다.

베이징 다청 로펌 소속 변호사 장쯔앙은 매장이 관련 허가 없이 살아 있는 동물을 게임 상품으로 사용했다면 중국 동물 전염병 예방법을 위반했을 가능성이 있다고 밝혔다.

한편 중국에는 소동물이나 반려동물 학대를 포괄적으로 금지하는 전국 단위의 동물복지법이 없는 상태다. 선전은 2020년 개와 고양이 식용을 금지한 중국 최초의 도시로 알려져 있지만, 이번 사건을 계기로 동물 보호 제도의 한계를 지적하는 목소리도 나오고 있다.

현지 당국은 해당 매장이 관련 허가를 갖추지 않은 사실을 확인하고 시정 조치를 요구했으며, 현재 매장에 있던 살아 있는 동물들은 모두 제거된 것으로 전해졌다.

<뉴시스>

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