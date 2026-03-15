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김영록 “공공산후조리원 광주까지 전면 확대…저출산 대응 강화”

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무안=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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김영록 전남광주특별시장 예비후보가 전남에서 운영 중인 공공산후조리원을 광주까지 확대 운영하겠다는 구상을 밝혔다.

 

김 예비후보는 15일 “전남에서 높은 호응을 얻고 있는 공공산후조리원을 광주에서도 각 구별로 한 곳씩 우선 설치해 운영하겠다”고 밝혔다.

 

김영록 예비후보가 15일 인기폭발인 전남 공공산후조리원을 광주지역까지 확대해 운영하겠다는 공약을 발표하고 있다. 김영록 예비후보측 제공
김영록 예비후보가 15일 인기폭발인 전남 공공산후조리원을 광주지역까지 확대해 운영하겠다는 공약을 발표하고 있다. 김영록 예비후보측 제공

현재 전남에서는 해남·강진·완도·나주·순천·광양·여수 등 8곳에서 공공산후조리원이 운영되고 있다. 이용 비용은 2주 기준 약 160만원 수준으로 민간시설(300만~500만원)보다 저렴하다. 취약계층과 다문화가정의 경우 50만~80만원 선에서 이용할 수 있다.

 

전남 공공산후조리원은 지금까지 7000여명의 산모가 이용하는 등 높은 이용률을 보이고 있으며 일부 지역에서는 주소지를 옮겨 이용할 정도로 신청이 늘고 있는 것으로 알려졌다.

 

김 예비후보는 “광주에서도 저렴한 비용으로 양질의 산후조리 서비스를 제공해 달라는 요구가 커지고 있다”며 “광주에서도 공공산후조리원을 단계적으로 확대하겠다”고 말했다.

 

그는 또 고위험 산모와 신생아를 위한 ‘통합 닥터 앰뷸런스’를 특별시 전역에서 운영하고, 광주의 상급종합병원 전문의가 전남 외곽 지역 공공산후조리원에 원격진료와 정기 순회 진료를 지원하는 등 공공 산후조리 체계를 강화하겠다는 구상도 제시했다.

 

이와 함께 공공산후조리원을 이용하지 못하는 저소득층 임신 가정에는 산후조리 지원금(바우처)을 지급하고, 전남도의 ‘임신가정 건강관리사 파견제도’도 확대 시행하겠다고 밝혔다.

 

김 예비후보는 결혼·출산·양육 전반에 대한 지원 확대를 통해 현재 광주 0.76명, 전남 1.10명 수준인 합계출산율을 2030년까지 1.3명 수준으로 끌어올리겠다는 목표도 제시했다.

 

김 예비후보는 “저출산 문제는 개인이나 가족의 책임이 아니라 행정과 지역 공동체가 함께 해결해야 할 과제”라며 “누구나 안심하고 아이를 낳고 키울 수 있는 전남광주특별시를 만들겠다”고 말했다.


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