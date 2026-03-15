남양주 20대 여성 스토킹 살해 40대…의식 흐려 조사 난항

뉴시스

위치추적 전자장치(전자발찌) 착용 상태로 교제하던 여성을 살해한 40대 남성에 대한 조사가 건강 상태 등 문제로 이틀째 제대로 진행되지 못하고 있다.

경기 남양주북부경찰서는 40대 남성 A씨를 살인 등 혐의로 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 14일 오전 8시 58분쯤 남양주시 오남읍의 한 길거리에서 사실혼 관계였던 20대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다.

B씨가 탄 차의 창문을 깨고 범행을 저지른 A씨는 전자 발찌를 끊고 자신의 차를 타고 달아났다가 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다.

A씨와 가정폭력처벌법상 임시조치 2·3호와 스토킹 처벌법상 잠정조치 1·2·3호 적용 대상자로, B씨에게 연락하거나 주거 직장 등 100m 이내 접근도 금지된 상태였다.

B씨에게는 비상용 스마트워치까지 지급된 상태였지만 범행을 막지는 못했다.

그런데도 A씨의 범행 동기와 경위는 아직 제대로 조사되지 못했다. A씨가 검거 직전 불상의 약을 먹고 이송돼 치료받았는데 이틀째 완전히 회복되지 못해서다.

경찰 관계자는 “의식은 있지만 말을 제대로 하지 못하고 중얼거리는 소리를 내는 정도”라고 설명했다.

그러면서 “여러 방식을 고민 중이며 이르면 오늘 구속영장을 신청할 예정”이라고 밝혔다.

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