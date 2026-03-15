“83타워 아래 펼쳐지는 봄”…대구 이월드, 21일부터 3주간 벚꽃 축제

대구 최대 테마파크인 이월드는 21일부터 4월 5일까지 3주간 ‘벚꽃축제’를 연다고 15일 밝혔다.

이월드는 전국에서 가장 이른 벚꽃을 만날 수 있는 곳이다. 대구의 랜드마크 83타워 아래 펼쳐지는 벚꽃 풍경 덕분에 전국적인 벚꽃 명소로 자리 잡았다. 83타워 벚꽃길은 낮에는 벚꽃이 흩날리는 봄 풍경을, 밤에는 벚꽃나무를 따라 흐르는 ‘레인보우 블라썸 라이팅’이 더해져 낮과 밤 모두 색다른 분위기를 선사한다.

83타워 4층에 설치한 벚꽃과 어우러진 빨간 2층 버스. 이월드 제공

이 기간 역대급 다양한 봄 시즌 콘텐츠가 함께 펼쳐진다. 83타워 일대에서는 ‘벚꽃 플리마켓’을 운영한다. 방문객들은 다양한 마켓 부스와 푸드트럭을 통해 먹거리와 소소한 즐길거리를 함께 경험할 수 있다. 특히 83타워와 대구 떡볶이 페스티벌이 공동으로 대구 대표 떡볶이 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있다.

교보문고가 진행하는 인기 도서와 감성굿즈, 라이프스타일 상품들을 만나볼 수 있는 마켓과 타워 4층 루고에서는 산지 직송 군위딸기와 케이크 만들기 체험까지 있는 딸기페어를 진행한다.

벚꽃을 테마로 한 포토존도 마련한다. 대구 대표 핫플레이스인 빨간 2층 버스가 벚꽃이 만개하는 기간 메인 벚꽃 스팟으로 이동해 방문객들에게 특별한 포토 경험을 제공한다.

83타워에서 내려 본 1층 광장 별빛 벚꽃. 이월드 제공

벚꽃 아래에서 인생 사진을 남기려는 방문객들로 타워길에는 긴 줄이 이어질 것으로 전망된다. 이외에도 벚꽃이 가득한 테라스에 앉아 있는 듯한 분위기를 연출한 ‘벚꽃 테라스’, 로맨틱한 분위기 속에서 사진을 남길 수 있는 회전목마 포토존 등 다채로운 벚꽃 포토 스팟이 방문객들을 맞이한다.

파크와 83타워 곳곳에서 인증 사진을 촬영하면 경품을 받을 수 있는 ‘벚꽃 포즈 챌린지’도 진행한다. 방문객들은 벚꽃 명소를 배경으로 사진을 남기며 자연스럽게 다양한 벚꽃 스팟을 경험할 수 있다. 벚꽃 시즌의 시작을 기념해 21일에는 초대형 불꽃쇼도 열려, 화려한 불꽃과 함께 봄 밤의 낭만적인 분위기를 선사할 예정이다.

최용훈 이월드 대외협력팀장은 “이번 블라썸 피크닉은 방문객들이 벚꽃과 함께 다양한 공연과 캐릭터 콘텐츠를 즐기며 특별한 봄날의 추억을 만들 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 계절별 테마 콘텐츠를 통해 이월드만의 색다른 즐거움을 지속해서 선보일계획” 이라고 말했다.

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