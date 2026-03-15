BTS 광화문 공연에 경찰 6500여명 투입…출입구에 금속탐지기도 설치

경찰은 오는 21일 열리는 방탄소년단(BTS) 광화문 공연과 관련해 경찰력 6500여명을 투입한다.

서울경찰청은 15일 BTS 광화문 공연 관련 종합 안전관리 대책을 추진한다며 이같이 밝혔다.

경찰이 오는 21일 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 중동 상황 등 국제 정서 악화에 따른 테러 발생 가능성을 차단하기 위해 경찰특공대 등 가용 경력을 최대 동원한다. 사진은 이날 오후 서울 광화문광장 인근 건물 외벽 전광판에 나오는 BTS 공연 홍보 영상. 뉴스1

기동대 70여개를 비롯해 교통·범예·영사·특공대 등 전 기능에서 경찰관 6500여명과 고공관측차량·방송조명차·접이식펜스 등 장비 5400여점이 동원될 예정이다.

관람객 최대 26만명이 모일 것으로 예상되는 만큼 인파밀집도 관리를 위해 ‘스타디움형 인파관리 방식’도 적용한다. 공연을 관람할 수 있는 장소로 진입하려면 준비된 게이트를 통과하도록 하는 게 골자다. 게이트는 모두 31개 설치될 예정이다.

경찰은 지난 13일 서울시·종로구·중구 관계자와 간담회를 갖고 당일 건물개방 여부, 옥상폐쇄, 출입자 합동 통제방안 등을 논의했다.

인파가 일정 수준 이상이 되면 게이트를 통제해 공연장 주변 인파 유입을 차단한단 방침이다. 폐쇄회로(CC)TV뿐 아니라 공연장 주변 주요 지점에 현장모니터링팀을 배치해 인파밀집도를 살필 예정이다.

공연장 주변 차량돌진, 폭발물 신고 등 테러 상황에도 대비한다. 행사장 주변 도로에 철침판, 싸인보드카, 바리케이트, 경찰버스를 설치해 원천봉쇄한단 방침이다.

국제정세 악화로 테러가능성 배제할 수 없단는 판단 아래 문형 금속탐지기(MD)도 설치한다. MD는 각 게이트에 설치돼 관람객 휴대물품 검색을 통해 행사장으로의 위험물 반입을 차단할 예정이다.

MD 검색은 공연이 열리는 21일 오전 7시부터 진행한다. 이전에 게이트 안쪽에 머물고 있는 시민들에게는 경찰특공대와 기동대 등을 배치해 핸드스캐너를 활용한 위험물품 검색에 응하도록 협조를 구할 예정이다.

경찰은 많은 인파가 몰릴 경우 MD 검색이 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되는 만큼 관람객에게 휴대물품 간소화에 대한 협조를 당부했다. 주최 측인 하이브도 사전에 이같은 내용을 안내할 예정이다.

폭발물 신고가 접수될 경우 위험 정도를 고려해 대응한다. 관람객 안전에 문제가 생길 수 있다고 판단될 경우 주최 측이 마련한 대피동선대로 이동하도록 유도한다. 흉기이용범죄 등 이상동기범죄에 대해서도 행사장 주변으로 형사팀을 배치해 대비한단 방침이다.

광화문 주변은 행사 당일 교통이 통제된다. 세종대로의 경우 광화문교차로에서 시청교차로 구간으로 20일 오후 9시부터 22일 오전 6시까지 33시간 통제된다.

사직로와 율곡로는 적선교차로에서 동십자교차로 구간까지 행사 당일 21일 오후 4시부터 오후 11시까지 통제된다. 새문안로와 종로의 경우 포시즌스 호텔 앞에서 서린교차로 구간이 21일 오후 7시부터 오후 11시까지 통제된다.

응급상황 발생 대비해 차량 통제시간대 사직·율곡로는 동에서 서 방향으로 하위 1개차로와 서에서 동 방향으로 하위 2개차로, 세종대로는 남에서 북 방향으로 하위 2개 차로, 종로와 새문안로는 양방향 중앙버스전용차로를 긴급차량 비상차로로 지정해 운영한다.

경찰은 공연 종료 후 일시에 인파가 해산되는 상황이 생기지 않도록 주최 측과 협력해 순차 이용을 유도할 예정이다. 동서 간 인접 지하철역으로 이동할 수 있도록 안내하고, 많은 귀가인파가 몰릴 것으로 예상되는 을지로입구역·종각역·안국역 등에 대해서도 인파혼잡 정도에 따라 필요시 무정차 통과도 요청할 예정이다.

서울경찰청 관계자는 “행사장을 방문하는 시민들께서는 안전한 행사관람이 될 수 있도록 경찰과 주최 측 안전요원 안내에 적극 협조해주시길 당부드린다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지