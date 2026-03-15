이란 여자축구 3명, 호주 망명 철회하고 귀국길…3명만 남아

호주 망명이 받아들여진 이란 여자 축구대표팀 선수와 스태프 3명이 마음을 돌려 고국으로 돌아가기로 결정했다고 AP통신이 15일 보도했다.



이로써 호주에 남는 이란 여자 축구대표팀 선수·스태프는 7명에서 3명으로 줄어들었다.



AP에 따르면 토니 버크 호주 내무부 장관은 성명을 내고 "어젯밤 이란 여자 축구 대표팀의 3명이 다른 팀원과 함께 이란으로 돌아가는 여정에 합류키로 결정했다"고 밝혔다

거수경례하는 이란 여자축구 선수들. AP=연합뉴스

이란 타스님 통신은 이들 3명은 선수 2명과 지원 스태프 1명이라고 보도했다.



이란 대표팀은 지난달 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 발발하기 전 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 출전을 위해 호주에 갔다.



이란 선수들이 한국과 조별리그 첫 경기에서 국가를 부르지 않은 것을 두고 안전 우려가 국제적으로 커지면서 호주 정부는 이들에게 망명 제안을 했다.



이에 따라 전체 26명의 이란 선수단 중 선수 6명과 스태프 1명이 인도적 비자를 발급받아 호주에 머물기로 했다.



나머지 이란 선수단이 지난 9일 호주를 떠난 가운데, 망명하기로 했던 한 선수가 마음을 바꿔 출국했다.



이어 14일 추가로 3명이 시드니를 떠났다.



9일 떠난 선수단 본진과 마음을 돌린 4명의 선수·스태프는 현재 말레이시아 쿠알라룸푸르에 머무는 것으로 알려졌다.



타스님 통신은 14일 떠난 3명을 두고 "가족과 조국의 따뜻한 품으로 돌아가고 있다"고 전했다.



버크 장관은 "선수들은 돌아가겠다는 결정을 호주 당국에 알린 후, 그 선택지에 관해 논의할 기회가 여러 번 있었다"고 설명했다.



이란 대표팀은 지난 2일 한국과 경기에서 국가 연주에 침묵해 이란 국영TV에서 '전시 반역자'로 비난받았다.



이후 대표팀은 이어진 두 경기에서는 모두 거수경례하고 국가를 불렀다.



호주 거주 이란인 단체들은 호주 정부에 이들을 도와 달라고 요구해왔다.



지난 9일엔 도널드 트럼프 미국 대통령이 나서 호주 정부에 이들의 망명을 받아야 한다고 촉구했다.



이란 정부는 미국과 호주가 자국 선수들을 '납치'했다며 비난했다.

<연합>

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