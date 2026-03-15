고소영 청담동 빌딩 42억→284억 평가…19년 만에 224억 가치 상승

배우 고소영이 2005년 매입한 서울 강남구 청담동 건물의 현재 자산가치가 약 284억 원 수준으로 추산됐다. 토지 매입 비용과 신축 비용 등을 고려하면 약 19년 동안 200억 원이 넘는 평가차익이 발생한 것으로 분석된다.

15일 빌딩로드부동산중개법인에 따르면 고소영은 2005년 6월 청담동 명품거리 이면에 위치한 건물을 개인 단독 명의로 매입했다. 당시 해당 건물은 단독주택을 카페로 용도 변경해 사용하던 건물이었다.

배우 고소영 ⓒ 뉴스1 권현진 기자

해당 거래는 실거래가 공개 제도 시행 이전에 이뤄져 정확한 매입 금액은 확인되지 않는다. 다만 당시 청담동 일대 토지 시세가 3.3㎡당 3000만 원대 초반이었던 점을 고려하면 매입가는 약 42억 원 수준으로 추정된다.

매입 당시에는 인근에 지하철역이 없었다. 현재는 수인분당선 압구정로데오역이 도보 약 5분 거리에 들어서 접근성이 크게 개선됐다.

고소영은 매입 이후 기존 건축물을 철거하고 지하 2층~지상 5층 규모의 건물을 신축했다. 건물 설계는 유명 건축가인 곽희수 대표가 맡았다.

이 건물은 2007년 서울시 건축상과 강남구청 아름다운 건축물상을 받았으며, 이듬해인 2008년에는 한국건축문화대상 우수상을 수상했다.

신축 당시 건축비는 3.3㎡당 약 400만 원 수준으로 알려졌다. 건물 연면적을 고려한 총 공사비는 약 18억 원으로 추정된다. 토지 매입 비용과 신축 비용 등을 합친 총 투자비는 약 60억 원 수준으로 평가된다.

현재 건물에는 스튜디오와 수입 의류 매장, 영화 제작사 등 다양한 업종이 입점해 있는 것으로 알려졌다.

압구정로 대로변 맞은편에 위치한 빌딩이 최근 2년 사이 3.3㎡당 약 2억 700만~2억 3000만 원에 거래된 사례가 있다. 3.3㎡당 약 2억 1000만 원 수준을 적용하면 해당 건물의 현재 가치는 약 284억 원 수준으로 추산된다.

총 투자비 약 60억 원을 기준으로 보면 약 19년 동안 224억 원 수준의 평가차익이 발생한 것으로 분석된다.

김경현 빌딩로드부동산중개법인 팀장은 "최근 압구정로 대로변 인근 빌딩들이 3.3㎡당 2억 원 이상에 거래되는 사례가 이어지고 있다"며 "같은 가격을 고소영 씨 건물 대지면적 약 446㎡에 적용하면 현재 시세는 약 284억 원 수준으로 추산된다"고 말했다.

이어 "청담동 명품거리 인근 상권은 상업용 부동산 수요가 꾸준한 지역으로 장기적인 자산가치 상승 여력이 있는 입지"라고 덧붙였다.

한편 김경현 팀장은 부동산 정보를 제공하는 유튜브 채널 '빌딩타이밍'도 운영하고 있다.

<뉴스1>

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