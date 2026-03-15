‘점유율 역설’ 빠진 챗GPT…구글, 반값 요금제로 안방 공습

국내 생성형 인공지능(AI) 서비스 시장이 ‘접근성’ 중심 경쟁에서 ‘가성비와 신뢰도’ 중심의 2차 경쟁 국면으로 빠르게 이동하고 있다. 이용자 규모에서는 여전히 선두 서비스가 우위를 유지하고 있지만, 실제 추천 의향이나 만족도 지표에서는 다른 글로벌 사업자들이 존재감을 키우는 흐름이 나타나고 있다는 분석이다.

연합뉴스

15일 모바일 앱 분석 플랫폼과 시장조사업체 자료를 종합하면 국내 생성형 AI 서비스 이용 경험률과 월간 사용자 규모에서는 여전히 챗GPT가 선두권을 유지하는 것으로 나타났다. 무료 버전 중심의 높은 접근성이 이용자 저변 확대에 영향을 미쳤다는 평가다.

다만 이용 경험과 실제 선호 서비스 간 온도 차가 감지되고 있다. 최근 시장조사업체 컨슈머인사이트가 성인 약 2400명을 대상으로 진행한 온라인 조사에서는 AI 서비스 추천 의향 점수에서 구글 계열 서비스가 상대적으로 높은 평가를 받은 것으로 나타났다.

업계에서는 이를 두고 “무료 기반으로 사용량은 늘지만, 유료 구독이나 업무 활용 단계에서는 성능 체감이 다른 선택을 유도하는 구조가 형성되고 있다”는 분석이 나온다. 특히 정보 정확성이나 문맥 이해력 등 ‘결과의 신뢰도’가 서비스 평가 기준으로 부상하는 분위기다.

경쟁의 무대는 이제 이용자 수를 넘어 ‘지갑 점유율’로 확장되는 모습이다. 그동안 월 20달러 안팎으로 형성됐던 글로벌 생성형 AI 프리미엄 구독료 체계가 일부 국가를 중심으로 낮아지면서 보급형 요금제 경쟁이 본격화되고 있기 때문이다.

구글은 최근 일부 국가에서 기존 상위 요금제보다 저렴한 구독 옵션을 확대 적용하며 이용자 저변 확대 전략을 강화하고 있다. 생성형 AI 서비스 사용을 일상화하려는 장기적 포석이라는 해석이 나온다.

오픈AI 역시 다양한 요금 체계 실험과 기능 구성을 통해 가격 부담을 낮추는 방향을 모색하고 있다. 광고 기반 수익 모델이나 기능 제한형 구독 옵션 등이 대표적인 사례로 거론된다. 업계에서는 이를 두고 “생성형 AI가 초기 혁신 서비스에서 생활 필수 플랫폼으로 전환되는 과정에서 나타나는 전형적인 가격 조정 국면”이라는 평가가 나온다.

전문가들은 향후 경쟁의 핵심 변수가 단순 가격이 아니라 ‘지역 맞춤형 정확도’가 될 것으로 보고 있다. 국내 이용자 특성상 숫자와 근거 중심의 정보 신뢰도를 중요하게 평가하는 경향이 강하기 때문이다.

한 IT 업계 관계자는 “가격 격차가 줄어들수록 이용자들은 실제 업무 효율을 높여주는 서비스를 선택하게 된다”며 “특히 한국어 문맥 이해나 최신 정보 반영 속도가 구독 유지 여부를 좌우할 가능성이 크다”고 말했다.

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