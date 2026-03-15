“4억이 68억 됐다는데”…남의 수익 보며 잠 못 드는 밤, 1410만 투자자의 초조한 현실

새벽 3시, 불 꺼진 방 안에서 스마트폰 화면만 유독 밝다. 누군가는 잠 대신 타인의 계좌 수익 그래프를 들여다본다. “4억원이 68억원이 됐다”는 한 줄 문장이 평범한 직장인의 밤을 뒤흔들고 있다.

30~40대 직장인들 사이에서 타인의 수익 인증을 보며 나만 기회를 놓치고 있다는 ‘포모(FOMO)’ 증후군이 일상을 잠식하고 있다. 게티이미지

직장인 이모(31) 씨는 오늘도 무의식처럼 재테크 커뮤니티 앱을 열었다. 화면 상단에 떠 있는 수익 인증 글을 확인하지 않으면 뒤처지는 느낌이 들기 때문이다. 그는 “월급만으로는 평생 모으기 어려운 돈을 투자로 벌었다는 이야기를 보면 마음이 조급해진다”며 “밤에도 스마트폰을 내려놓기 어렵다”고 말했다.

15일 한국예탁결제원에 따르면 2024년 말 기준 국내 개인투자자는 약 1410만명으로 집계됐다. 2020년 약 910만명 수준에서 불과 수년 사이 500만명 가까이 늘어난 것이다.

경제활동 인구 약 2800만명 규모를 감안하면 성인 두 명 중 한 명꼴로 금융시장 변동의 영향을 체감하는 구조가 형성된 셈이다.

코로나19 이후 일부 시기에는 개인 투자 자금 비중이 증시 거래대금의 60%대를 넘기도 했다. 투자 성과를 공유하는 온라인 문화가 일상 깊숙이 파고들면서 개인의 감정 흐름마저 자산 가격과 함께 움직이는 현상도 나타나고 있다.

그래서 왜 평범한 직장인들은 밤잠을 설쳐가며 타인의 계좌를 들여다보게 되는 걸까. 단순한 부의 욕망을 넘어 노동 소득만으로는 자산 격차를 따라잡기 어렵다는 인식이 확산된 영향이 크다는 분석이 나온다.

◆“국장 떠나 미장으로”…개인 자금 이동 가속

자산 운용의 무게중심도 빠르게 이동하고 있다. 한국은행에 따르면 거주자 기준 해외주식 투자 잔액은 2019년 말 152억달러에서 2024년 말 1161억달러로 크게 늘었다. 글로벌 기술주 중심 투자가 개인 자산 전략의 핵심 축으로 부상한 흐름으로 해석된다.

가상자산 시장 참여 역시 확대되는 추세다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 2024년 하반기 기준 가상자산 거래 가능 계정 이용자는 약 970만명 수준으로 파악됐다. 특히 30~40대 비중이 높아 시장 흐름을 주도하는 핵심 투자층으로 자리 잡고 있다는 평가다.

여의도 증권사 객장 대신 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 접속 시간이 개인의 하루 기분을 좌우하는 시대라는 해석도 나온다.

◆수익 그래프에 잠식된 일상

직장인 박모(36) 씨는 “주변에서 가상자산 투자로 큰 수익을 냈다는 이야기를 들을 때마다 업무 집중이 쉽지 않다”며 “차트를 수시로 확인하는 습관 때문에 생활 리듬 자체가 흔들리는 느낌”이라고 말했다.

실제로 국내 증시 변동성이 반복되면서 개인 투자자의 심리적 피로도 역시 커지고 있다는 지적이 나온다.

한 금융행동경제학 전문가는 “수익 경험보다 타인의 수익 노출 빈도가 투자 스트레스를 더 키우는 경향이 있다”며 “시장 변동성보다 심리적 변동성을 관리하는 것이 개인 투자 시대의 새로운 과제가 되고 있다”고 설명했다.

◆“투자 안 하면 뒤처진다”…생존 전략 된 재테크

가계 자산 구조 변화 흐름도 뚜렷하다. 국가데이터처 가계금융복지조사에 따르면 향후 자산 증식을 위한 투자처로 금융상품을 선호한다는 응답 비율은 78.2%로 나타났다.

고금리 환경과 부동산 가격 부담 속에서 금융 투자 의존도가 구조적으로 높아지고 있음을 보여주는 대목이다.

심야 시간, 해외 증시 개장과 함께 다시 켜지는 스마트폰 화면. 가계 자산이 금융 중심으로 재편되면서 투자는 이제 재테크를 넘어 ‘내일의 안전’을 확보하려는 필사적인 전략이 됐다. 게티이미지

국내 가계 자산 가운데 금융자산 비중은 약 22% 수준으로 여전히 부동산 중심 구조가 유지되고 있지만, 금융 투자 성과에 따른 체감 격차는 더 크게 인식되는 경향이 있다는 분석도 나온다.

개인 투자 시대가 본격화된 만큼 위험 관리 체계 정비가 시급하다는 목소리도 커지고 있다. 투자자 보호 장치 강화뿐 아니라 투자 과정에서 발생하는 심리적 스트레스에 대응할 상담 인프라 확충 필요성 역시 함께 제기된다.

새벽 3시, 다시 켜진 스마트폰 화면이 그의 밤을 잠식하고 있었다. 인생을 바꾸기 위해 시작한 투자가 어느 순간 하루의 감정과 수면 시간까지 좌우하기 시작했다. 스마트폰 화면이 꺼진 뒤에도 마음속 그래프는 좀처럼 멈추지 않았다.

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