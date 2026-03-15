김광규 "머리숱 많다면 멜로 연기를…김희애 좋아했다"

배우 김광규가 머리숱이 풍성하다면 멜로 연기를 하고 싶다고 했다.

김광규는 14일 방송하는 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 유재석·하하·주우재·허경환과 함께 'AI와 함께하는 하루'를 보냈다.

편식하는 주우재를 본 허경환은 "너 때문에 우리 부모님을 원망한다. 이렇게 안 먹어도 유전자가 좋아서 쑥쑥 큰 거 아니냐"고 했다.

그러자 주우재는 허경환에게 "다시 태어나면서 신이 하나를 포기해야 한다면 키·얼굴·모발 중 뭘 포기할 거냐"고 했다.

이에 옆에 있던 김광규가 "모발?"이라며 반응해 웃음을 자아냈다.

유재석은 "난 하나를 포기한다면 얼굴"이라고 했다. 김광규는 모발을 골랐다. 그는 "(탈모엔) 이미 적응했고, 185㎝ 가보고 싶다"고 말했다.

김광규는 '머리숱이 풍성해지면 하고 싶은 역할이 있냐'는 물음에 "멜로 한 번 가야 한다"고 했다.

상대 배우로 누굴 원하냐는 물음에 김광규는 "내가 얘기하면 그분들이 불편해할 것 같다"고 했다.

주우재는 "김희애 누나 좋아하지 않냐"고 했고, 김광규는 "고등학교 때 다 좋아했다"고 답했다.

<뉴시스>

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