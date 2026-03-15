난임에 눈물 서동주 "아기집 안 보여…기다림 큰 형벌"

방송인 서동주가 최근 시험관 시술에 성공했다고 했으나 병원 검사 결과 아기집이 보이지 않는다는 얘기를 들었다고 했다.

서동주는 14일 자신의 유튜브 채널에서 "드디어 이식한지 21일차가 돼서 병원에 갔다. 너무나 안타깝게도 아기집을 볼 수 없었다"고 말했다.

그러면서 "hCG 수치는 조금 올라서 1144까지 올랐다. 수치가 1500~2000정도 돼야 아기집을 볼 수 있는데 아기집은 볼 수 없었다"고 했다.

서동주는 "교수님께서 이렇게 늦게 시작하다가 정상치로 가는 경우에 잘 되는 걸 못 봤다고 희망 회로 돌리는 게 어떻게 보면 희망 고문이고 시간 낭비일 수 있다고 하시더라. 충분히 이해는 간다. 결론적으로 일주일 더 지켜보기로 했다"고 말했다.

서동주는 "여러 가지 생각이 든다. 아까는 눈물도 났는데 지금은 덤덤하다. 사실 임신 기사가 너무 많이 나서 마음이 좀 그랬다. 확실하게 임신이 됐다는 게 아니었는데 어떤 기자 분이 쓰고 그걸 퍼다 나르다 보니까 퍼진 것 같다"고 말하며 눈물을 보였다.

그는 "난임 겪으신 분은 제 마음이 어떨지 잘 아실 것 같다. 가장 큰 형벌은 기다림인 것 같다. 조금만 더 기도해 주시면 감사하겠다"고 했다.

서동주는 지난 12일 소셜미디어에 두 줄이 표시된 임신테스트기를 공개하면서도 임신이 됐는지 안 됐는지는 더 지켜봐야 하는 상황이라고 했다.

그는 "임테기 두 줄을 봤다는 기쁨도 잠시 '임신인 듯 임신 아닌' 이 애매한 시간이 계속되다 보니 마음이 참 너덜너덜해진다"며 "호르몬의 노예, 임테기의 노예가 되어 울면서 기도하고, 또 하루를 버티고 있다"고 말했었다.

1983년생인 서동주는 4살 어린 남성과 지난해 결혼했다. 남편은 서동주 매니저였다.

<뉴시스>

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