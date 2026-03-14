'잠행 이틀째' 이정현 "국힘 코마 상태…이렇게 돼 마음 아프다"

6·3 지방선거를 불과 80여일 앞두고 사퇴를 선언한 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 14일 이틀째 잠행을 이어가고 있다.



지난달 공관위원장으로 임명된 이후 여의도 중앙당사 근처에 있는 한 호텔에 체류하던 그는 현재 여의도 밖에 있는 것으로 알려졌다.

돌연 사퇴 방침을 밝힌 뒤 잠행에 들어간 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 13일 서울 영등포구 여의도에서 사퇴 이유를 묻는 연합뉴스 기자 질문에 답하지 않고 이동하고 있다. 연합뉴스

장동혁 대표 등 지도부는 이 위원장의 사퇴를 수용하지 않고 복귀 설득을 위해 그와 접촉을 시도하고 있으나 아직 성사되지 않은 상태다.



박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "아직 이 위원장과 연락이 닿지 않고 있다. 위원장 주변 분들을 통해 뵙고 싶다는 메시지를 전달해드리는 상황"이라며 "저희가 바라는 가장 바람직한 모습은 이 위원장께서 복귀하시는 것"이라고 밝혔다.



이어 "이 위원장이 국민의힘 지방선거 승리를 누구보다 바라고 계셔서 저희의 간절한 목소리에 호응해주실 것이라 기대한다"며 "건설적인 방향으로 이 문제가 해결될 수 있도록 노력하고 있다"고 덧붙였다.



그는 16일 진행될 예정인 경북도지사 공천 예비경선 후보자 5인의 토론회에 대해 "지금 상황으로서는 유동적"이라며 "이 위원장님이 복귀하시면 그에 맞춰서 일정이 조정될 수 있다"고 했다.



이 위원장은 현재 휴대전화도 꺼놓고 있다. 다만 일시적으로 필요시 잠깐씩 켜는 것으로 알려졌다.



이 위원장은 이날 휴대전화가 켜졌을 때 이뤄진 연합뉴스와 통화에서 국민의힘에 전기 충격 수준의 혁신이 필요하지만, 이런 뜻이 관철되지 않아서 위원장직에서 사퇴했다는 의사를 재차 밝혔다.



그는 "지금 당은 그야말로 '코마(의식불명) 상태'다. 그러면 비상 수단을 쓸 수밖에 없지 않느냐"며 "공관위원장직을 맡은 이상 전기충격기라도 갖다 대서 심장을 다시 뛰게 하고 싶었다"고 말했다.



이어 "코마에 빠진 당을 살릴 방법이 전기충격기밖에 없는데, 전기충격기를 들 수 없게 한다면 내가 떠나야지 다른 방법이 있겠느냐"고 언급했다.



그러면서 "즉흥적인 발상이 아닌 혁신적 구상과 분석, 여론조사 등을 가지고 (혁신 공천을 위한) 처방전을 만들어놨는데 이렇게 돼 너무 마음이 아프다"고 말했다.



이 위원장은 구체적인 사퇴 이유에 대해서는 여전히 함구했다.



그는 "이미 당이 갈라질 대로 갈라졌는데 나 때문에 또 쪼개지고 상처받는 사람이 생기는 건 원치 않는다"며 "그냥 묻어두는 게 낫다"고 했다.



그는 장 대표 등과 접촉했냐는 질문에는 즉답을 피했다.



그는 "장 대표에게는 좀 미안하다. 공관위에 대해서는 독립성과 조심성을 유지해줬는데…"라며 말을 아꼈다.

<연합>

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