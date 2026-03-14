한가인 도플갱어 김동준 "한가인, 남장 하고 공연장 와"

가수 겸 배우 김동준이 닮은꼴 외모로 도플갱어라고도 불리는 배우 한가인과 얽힌 에피소드를 풀어낸다.

김동준은 14일 방송하는 KBS 2TV 예능프로그램 '불후의 명곡'에서 최근 화제가 된 한가인과 '도플갱어 투샷' 뒷이야기를 한다.

김동준은 "한가인 누나가 남장을 하고 제 뮤지컬 공연장에 방문해 줬다. 공연 끝나고 팬들과 마지막 인사를 하는데 '너무 닮았다'고 재미있어해줬다"고 한다.

이어 "그래서 팬들께 '1막은 누나가 하고, 2막은 제가 했어요'라고 장난을 쳤는데 '어쩐지 1막이 좀 다르더라'라면서 화들짝 놀랐다"고 해 웃음을 자아낸다.

조째즈는 김동준과 뜻밖의 평행이론을 내세운다.

조째즈는 "누구보다 동준씨 마음을 잘 안다"며 "저도 닮은 여자 연예인분이 많다. 홍윤화·BMK 누님에 이어 박준면 누나까지 있다"고 한다.

또 조째즈는 외모 관리에 진심인 점 역시 김동준과 같다고 한다.

그는 "살 빠지면 팬이 걱정한다, 어제도 취침 전에 피자 두 판을 때렸다. 항상 유지하는 모습을 보여드리고 싶다. 붓기 유지 상당히 어렵다"고 말해 웃음을 자아낸다.

<뉴시스>

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