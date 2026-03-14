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윤가은 감독 ‘세계의 주인’, 베이징국제영화제 파노라마 부문 초청

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오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com

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한국 영화 ‘세계의 주인’이 베이징국제영화제 파노라마 부문에 공식 초청돼 현지 개봉 가능성에 대한 관심을 높이고 있다.

 

지난 9일 배급사 바른손이앤에이에 따르면 윤가은 감독의 작품 ‘세계의 주인’은 다음 달 16일부터 25일까지 열리는 베이징국제영화제 파노라마 부문에 공식 초청됐다. 베이징국제영화제는 상하이국제영화제와 함께 중국 영화 산업을 대표하는 행사 중 하나로 알려졌다.

영화 ‘세계의 주인’ 포스터. 바른손이앤에이, 연합뉴스
영화 ‘세계의 주인’ 포스터. 바른손이앤에이, 연합뉴스

영화제 측은 “윤가은 감독 특유의 섬세한 여성적 시선으로 소녀들의 내면을 밀도 있게 그려낸 작품"이라며 "세상이 그들을 규정하려 할 때, 스스로 자신의 주인이 되기를 선택하는 과정을 다정하면서도 힘 있게 담아낸 작품”이라고 평가했다.

 

‘세계의 주인’은 속을 알 수 없는 18세 여고생 ‘주인’(서수빈)이 성범죄자 출소 반대 서명 운동에 혼자 참여하지 않으면서 학교 안팎에서 갈등을 겪게 되는 이야기를 그린 영화다.

 

이 작품은 지난해 핑야오국제영화제에서 로베르토 로셀리니상 심사위원상과 관객상을 수싱헸으며, 또한 중국의 영화 및 드라마 등 평가 플랫폼 ‘더우반(Douban)’에서 9.0점의 높은 점수를 기록하며 현지 관객들의 주목을 받은 바 있다.

 

국내 관람객은 ‘올해의 한국영화로 손색없다’, ‘윤가은 감독 세계의 집합체 같은 영화’라는 극찬을 남기기도 했다.

 

현재 영화는 중국 배급사가 확정된 상태로 알려졌다.

 

한편 윤가은은 ‘콩나물’, ‘찌라시: 위험한 소문’, ‘우리들’ 등을 연출했으며, 제37회 청룡영화상 ‘신인감독상’, 제53회 백상예술대상 ‘시나리오상’, 2025년 춘사국제영화제 ‘최우수감독상’을 받았다. 지난해(2025년)에는 씨네21 올해의 영화 ‘올해의 감독’으로 선정됐다.


오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com 기자페이지 바로가기

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