‘솔로지옥6’ 출연자 모집 시작…최미나수 화제 발언 패러디 홍보

넷플릭스가 연애 리얼리티 프로그램 ‘솔로지옥’ 새 시즌 제작을 앞두고 참가자를 물색한다.

넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌5에 출연한 최미나수. 넷플릭스 코리아

지난 9일 넷플릭스 코리아는 사회관계망서비스(SNS)에 ‘솔로지옥’ 시즌6 참가 신청 모집 공고를 게재했다. 게시물에는 “제가 ‘솔로지옥’ 시즌6에 두 명의 남자와 함께 나갈 수도 있나요? 일단 와보세요”라는 문구가 담겼다. 이는 시즌5 출연자 최미나수가 방송 중 남긴 발언을 재치 있게 패러디한 홍보 문구로 해석된다.

시즌6 참가 신청은 오는 4월 15일까지 진행된다. 지원을 원하는 사람은 넷플릭스 코리아 SNS 스토리 하이라이트에 올라온 신청서 링크를 통해 접수할 수 있다.

양식에는 이름과 생년월일, 성별, 연락처 등 기본 정보는 물론 현재 연애 여부, SNS 계정, 직업, 방송 출연 경험 등을 작성해야 한다. 프로그램 특성상 외모 관련 자료도 필수로 요구된다.

넷플릭스 코리아 SNS

‘솔로지옥’은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬, ‘지옥도’에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼이다. 당당하고 화끈한 컨셉의 출연자들이 특징이며, 마음이 서로를 향하거나 게임을 통해서 천국도에 다녀올 수 있다.

직전 시즌인 ‘솔로지옥’ 시즌5에도 쟁쟁한 매력의 출연자들이 대거 출연했다. ‘육상계 카리나’라고 불리는 육상 선수 김민지, 퀀트 트레이더 이성훈, 2022년 미스어스 우승자 최미나수, 2024년 미스코리아 선 출신 박희선 등이 등장했다.

특히 최미나수는 ‘솔로지옥’ 시즌5 출연으로 인해 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문 2주연속 1위를 차지했다.

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