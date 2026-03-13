구윤철 “바로 지금 韓경제에 주목해야”…도쿄서 투자 설명회

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 일본을 방문해 글로벌 투자자 100여명을 상대로 한국 경제 투자 설명회를 열었다고 재경부가 전했다.

구 부총리는 블룸버그 일본지사가 도쿄에서 개최한 포럼에 재경부를 초청함에 따라 이뤄진 이날 설명회에서 한국이 반도체·원전·조선·방산 등의 분야에서 보여준 경쟁력과 비교 우위를 강조했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 일본 블룸버그 도쿄지국에서 열린 일본 소재 글로벌 투자기관 대상 '한국경제 투자설명회'에서 발언하고 있다. 재정경제부 제공

그는 “한국 정부가 인공지능(AI) 대전환 및 초혁신경제 프로젝트 등으로 잠재성장률을 높이고 외국인 투자자의 시장 접근성을 확대하는 자본시장 활성화 정책을 일관되게 추진할 것”이라며 “바로 지금이 한국 경제에 주목해야 할 시점”이라고 역설했다.

재경부는 수출이 9개월 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 경신하고 있다고 최근한국 경제 동향을 소개하고 국가채무비율, 대외채무 등 대내외 건전성도 양호한 수준으로 관리되는 등 거시경제 여건이 견조하다는 점을 투자자들에게 설명했다.

아울러 작년에 방한 관광객이 1900만명에 육박하고 한국의 문화 콘텐츠가 세계적으로 주목받고 있는 가운데 외환시장 개장 시간을 24시간으로 확대하고 역외 원화 결제 인프라를 구축하는 등 투자 접근성도 강화한다는 방침을 확인했다.

참석자들은 한국의 외환·국채 등 관련 시장과 제도·정책에 큰 관심을 보였으며 한국 시장에 대한 기대가 크다는 뜻을 밝혔다고 재경부는 전했다.

구 부총리는 투자설명회에 앞서 미쓰이스미토모 은행, 미쓰비시UFJ은행, 미즈호증권, 노무라 증권, 다이와 증권, 블룸버그 등 주요 금융기관 임원들과 면담했다.

그는 한일 관계 개선이 양국 경제 금융 분야의 협력으로 이어지길 바라며 한국에 투자하는 데에 어려움이 있다면 정부가 나서 적극 지원하겠다고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지