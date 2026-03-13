‘공소취소 거래설’ 서울경찰청 공공수사대가 수사

이재명 대통령의 형사사건 공소취소와 검찰개혁을 거래하려했다는 이른바 ‘공소취소 거래설’ 사건을 서울경찰청이 직접 수사한다.

지난 10일 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연한 장인수 전 MBC 기자(왼쪽)과 해당 유튜브 방송의 진행자인 방송인 김어준씨. 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 방송 화면 캡처

13일 서울청은 이날 오후 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등 혐의로 고발된 장인수 전 MBC 기자의 사건을 공공범죄수사대에 배당했다고 밝혔다.

사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 전날 장씨를 허위사실 적시에 의한 명예훼손과 형법상 위계에 의한 업무방해 혐의로 경찰에 고발했다. 장씨가 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 음모론을 제기함으로써 정성호 법무부 장관의 명예를 훼손했다는 것이다. 방송을 진행한 김어준씨 역시 장씨의 발언을 사전에 인지하고도 방송을 내보냈다며 명예훼손 방조 혐의로 고발했다. 더불어민주당도 장씨를 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고발하기로 하는 등 강경 대응을 예고한 상태다.

한편 김씨가 김민석 국무총리에 대한 허위 사실을 유포해 명예를 훼손한 혐의로 고발된 사건은 서울 서대문경찰서가 맡게 됐다. 김씨는 지난 5일 유튜브에서 이재명 대통령 순방 기간 김 총리가 중동 상황에 대응하는 국무회의 등 대책회의를 하지 않았다고 주장했으나 김 총리 측은 사실이 아니라고 반박했다. 이에 사세행은 김씨가 김 총리의 명예를 훼손했다고 주장하며 지난 9일 김씨를 서울경찰청에 고발했다.

