환율, 유가 급등에 이틀째 올라…야간거래 장중 1,500원 또 넘어

13일 원/달러 환율은 국제 유가 급등에 이틀 연속 올라 다시 1,490원대로 주간거래를 마치고 야간거래 장중 1,500원을 넘었다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 12.5원 오른 1,493.7원으로 집계됐다.

13일 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피 종가와 원/달러 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 96.01포인트(1.72%) 내린 5,487.24에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 4.56포인트(0.40%) 오른 1,152.96으로 마감했다. 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 12.5원 오른 1,493.7원으로 집계됐다.

환율은 9.4원 오른 1,490.6원으로 출발해 1,490원 안팎에서 등락하다가 마감 직전 상승 폭을 키웠다.



앞서 환율은 지난 9일 국제 유가가 100달러를 돌파하면서 금융위기 이후 가장 높은 1,495.5원으로 주간 거래를 마쳤다.



이후 유가 급등세가 진정되면서 이틀 연속 내렸으나 전날 유가가 반등하자 다시 오름세로 돌아섰다. 이날 추가로 올라 나흘 만에 다시 1,490원대로 올라섰다.



환율은 이후 야간 거래에서 달러 강세에 추가로 올라 오후 5시 17분께 1,500.1원을 기록했다. 환율이 장중 1,500원을 넘은 것은 지난 4일(장중 최고 1,505.8원) 이후 7거래일 만이다. 야간 거래는 거래량이 많지 않아 변동폭이 큰 편이다.



호르무즈 해협을 둘러싼 중동 지정학적 긴장이 고조되고 국제 유가 급등세에 다시 불이 붙으면서 달러화와 환율이 오르고 있다.



이란 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 비롯한 초강경 대응을 선포하면서 국제 유가는 배럴당 100달러를 돌파했다.



위험 회피 심리가 커지면서 달러는 강세를 보이고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 오후 100대로 올라섰다. 달러인덱스가 100선을 웃돈 것은 지난해 11월 이후 약 4개월 만이다. 현재 0.53% 오른 100.246이다.



외국인 투자자의 국내 주식 순매도도 환율 상승 요인으로 작용했다.



이날 유가증권시장에서 외국인은 약 1조4천653억원어치 순매도했다. 코스피는 96.01포인트(1.72%) 내린 5,487.24로 마감했다.



유가 불안과 달러 강세에 엔화도 약세를 나타내고 있다.



엔/달러 환율은 이날 오후 159.660엔까지 올라 160엔에 근접했다. 이후 소폭 내린 159.373엔이다.



원/엔 재정환율은 100엔당 936.92원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 5.23원 올랐다.

