중동사태 장기화 조짐… “대중동 경제협력 전반 부정적 영향”

중동사태로 정부가 민생물가 안정 대책을 비롯해 추가경정예산 편성까지 추진하고 있지만, 사태가 장기화할 경우 한국경제에 미치는 영향은 피하기 어려울 것이란 전망이 나온다. 중동지역에 대한 원유 의존도가 70%에 달하는데다, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 파장이 연쇄적으로 확산하며 대중동 경제협력 전반에 부정적 영향이 따를 수 있다는 분석이다.

13일 대외경제정책연구원의 ‘GCC 산유국으로의 중동 전선 확대에 따른 영향 및 시사점’ 보고서에 따르면 한국과 GCC 6개국의 교역 규모는 대중동 전체 수출액의 63.0%, 수입액의 77.9%, 건설수주액의 69.1%를 차지하고 있다. 보고서는 “GCC로부터 수입 의존도가 높은 석고, 헬륨, 트리에탄올아민, 납사, 백색 시멘트 등의 수입 차질로 관련 산업 생산 활동에 피해가 발생할 수 있다”며 “이 지역 주요 수출품인 승용차, 석유제품, 자동차 부품 등의 수출이 위축될 수 있다”고 우려했다.

13일 오전 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 서부텍사스산중질유(WTI) 가격이 표시되어 있다. 뉴시스

특히 에너지 의존도는 절대적인 수준이다. 원유의 경우 수입물량의 58.7%가 GCC 국가에 집중돼 있고, 천연가스 역시 17.7%가 이 지역에 의존하고 있다. 보고서는 “약 200일분의 비축유를 보유하고 있지만, 에너지 수급 차질과 주요 산유국에 대한 수입 경쟁 심화에 대비해 대체 수입처 물색에 적극 나서야 할 것”이라고 했다.

보고서는 이어 “수출 위축 가능성에 대비해 피해 기업에 대한 금융 및 보험 지원을 확대하고, 물류 경로 다변화에 따른 추가 비용 지원도 검토할 필요가 있다”며 “GCC 산유국으로부터 의존도가 높은 품목에 있어서는 기존 주요 수입처를 중심으로 대체 공급망을 마련할 필요가 있다”고 제언했다.

한국개발연구원(KDI)은 ‘3월 경제동향’에서 “중동 전개 양상의 불확실성이 높은 가운데 향후 유가가 급등하면서 소비자 물가 상방 압력으로 작용할 가능성도 존재한다”고 분석했다. 중동사태에 따른 에너지 공급 차질 우려로 가격이 오르면서 산업 전반의 비용 부담으로 이어질 수 있다는 것이다. 2월까지 안정적이었던 금리와 환율 역시 중동사태의 여파로 변동성이 커지고 있다.

이재명 대통령이 지난 12일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

당초 정부는 올해 경제성장률 목표치로 2.0%를 제시했지만, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “(중동사태가) 빨리 끝나지 않으면 마이너스 영향은 확실하다”고 말했다.

정부는 사태가 장기화할 가능성에 촉각을 세우며 추경 편성 등 후속대처에 속도를 내고 있다. 이재명 대통령이 “추경 편성을 최대한 신속하게 해달라”고 지시한 데 이어, 임기근 기획예산처 장관 직무대행은 관계부처에 “추경안을 조속히 마련하라”고 주문했다.

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