석유 최고가제 시행 첫날…전국 주유소 44% 기름값 내렸다

'석유 최고 가격제' 시행 첫날 경윳값을 리터(ℓ) 당 최대 386원 내린 주유소가 나타나는 등 전국 주유소의 약 44%가 정부의 가격 안정 요구에 부응해 가격을 내린 것으로 나타났다.



13일 연합뉴스가 산업통상부에 의뢰해 받은 '전국 주유소 가격 동향' 자료에 따르면 이날 오후 2시 기준 전국 총 1만646개 주유소 가운데 휘발유 가격을 전일 종가보다 내린 주유소는 43.5%(4천633곳)로 집계됐다.

석유 제품에 대한 가격 상한제(최고가격제) 시행 첫날인 13일 경기 화성시 동탄구의 한 주유소에 유류 가격이 표시돼 있다. 정부는 이날 0시부터 정유사의 공급가격 최고액을 리터당 보통 휘발유는 1724원, 자동차용 경유는 1713원, 실내 등유는 1320원으로 지정하는 석유 최고가격제를 시행했다.

휘발윳값을 전일 종가대로 유지한 곳은 54.5%(5천804곳)로 파악됐다. 전일 대비 인상한 곳은 2.0%(209곳)에 불과했다.



같은 기간 경윳값을 내린 주유소는 전체의 43.8%(4천661곳)로 집계됐으며 가격 동결은 53.3%(5천678곳), 인상은 2.9%(307곳)로 나타났다.



정부는 미국·이란 전쟁 여파로 고공 행진 중인 국내 기름값을 잡기 위해 13일 자정을 기해 '석유 최고 가격제'를 전격 시행했다.



이에 따라 이날 정유사 공급가격 최고액이 보통 휘발유 ℓ당 1천724원, 자동차용 경유 1천713원, 실내 등유 1천320원으로 각각 지정됐고, 앞으로 중동 상황과 유가 동향 등에 따라 2주 단위로 최고가격이 재지정될 예정이다.



실제로 이날 정유사 공급 가격이 내려가면서 대전 동구에 있는 HD현대오일뱅크 직영 동원주유소는 경윳값을 전날 ℓ당 2천91원에서 이날 1천795원으로 386원 내리는 등 가격을 큰 폭으로 조정한 주유소들이 전국적으로 다수 확인됐다.



정유사 자영 주유소 가운데서는 경남 거상에 있는 GS상동주유소가 휘발윳값을 전날 ℓ당 2천159원에서 이날 1천870원으로 289원 하향 조정했다.



알뜰주유소 중에서도 제주 구좌 농협NH주유소가 경윳값을 ℓ당 330원 낮췄고, 전남 서영암 농협NH주유소가 휘발윳값을 ℓ당 175원 내리는 등 가격 인하에 동참했다.

석유 최고가격제 시행 첫날인 13일 광주 서구 치평동에서 주유하려는 차량이 저렴한 가격의 주유소에 몰려 있다.

정부의 강력한 요청으로 국내 4대 정유사는 직영 주유소에 대한 가격 인하 조치에 들어간 상태였는데, 이날 추가 인하 조치에 들어간 것으로 알려졌다.



산업부는 이날 김정관 장관 주재로 '범부처 합동 점검단' 회의와 업계가 참여하는 '석유 시장 점검 회의'를 열고 최고가격제 안착과 석유 가격 안정을 위해 정유 업계의 적극적인 역할을 당부했다.



산업부 관계자는 "전일 종가와 비교해 오늘 아침 9시 기준 조사에서 기름값을 내린 주유소 숫자보다 오후 2시 조사에서 더 많은 주유소가 기름값을 내린 것으로 조사되는 등 정부 가격 안정화 조치에 따른 동조 경향이 뚜렷하게 나타나는 것으로 보인다"고 말했다.

<연합>

