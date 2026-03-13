박지원 “김어준씨는 언론인… 장인수 기자의 일방적 주장”

방송인 김어준씨가 2024년 12월13일 서울 여의도 국회에서 열린 제419회 국회(임시회) 제1차 과학기술정보방송통신위원회 전체회의, 비상계엄 관련 현안질의에 참고인으로 출석해 증언을 하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 박지원 의원은 이른바 ‘이재명 대통령 공소 취소 거래 의혹’ 관련 “(MBC 출신) 장인수 기자가 일방적 주장을 한 것이고, 김어준씨는 언론인으로서 질문을 한 것일 뿐”이라고 13일 강조했다.

박 의원은 이날 오전 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’ 인터뷰에서 “팩트 체크나 또는 (고위 관계자가) ‘누구다’하는 증거를 제시하지 않았다”며 “김어준씨도 출연한 패널이 그렇게 얘기했다면 당연히 언론인으로서 질문하는 것 아닌가 생각한다”고 말했다. 그는 ‘근거 없이 제기된 음모론이라면 왜 보수 유튜브나 매체가 아니라 김어준씨 유튜브에서 발단이 됐다고 보나’라는 진행자 질문에 답하는 과정에서 이처럼 언급했다.

앞서 장인수 전 MBC 기자는 지난 10일 김어준씨 유튜브에 출연해 ‘이재명 대통령의 최측근이라고 볼 수밖에 없는 정부 고위 관계자가 검찰 측에 공소 취소를 요청했다’는 취지로 주장했다. 검찰에 공소 취소를 요구하는 대신 검찰 개혁 수위를 완화하는 일종의 거래를 시도했다는 얘기다. 그는 ‘이 메시지를 받은 검찰은 이재명 정부가 거래하고 싶어 한다고 생각할 것’이라고도 말했다. 국민의힘에서는 해당 의혹이 사실이라면 이 대통령 탄핵감이라고 할 만큼 엄중한 사안이라는 취지로 날을 세우고 있다.

더불어민주당 박지원 의원이 지난 1월27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 북한이탈주민특별위원회 출범식에서 발언하고 있다. 뉴시스

박 의원은 “어떤 바보가 이재명 대통령 공소 취소를 위해 그렇게 검찰 거래를 하겠는가 생각하면, 개혁을 반대하는 검찰의 음모(라고도 할 수 있)다”며 “이재명 대통령과 민주당은 상당한 검찰 개혁을 이뤘기 때문에 이런 것을 할 수 없다고 본다”고 말했다. 그는 의혹을 떠나 ‘잘못된 공소’는 응당 취소되는 게 마땅하다는 생각으로 알려졌다.

민주당 국민소통위원회가 지난 12일 장 전 기자를 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고발하기로 하고 김씨는 대상에서 제외한 데 대해, 박 의원은 “장 기자가 이야기했고 김어준씨의 진행은 언론인으로서 질문한 것밖에 없어 사실 여부를 확인할 수 없다”고 강조했다. 그는 “김어준씨로부터 확인할 사항은 없다고 판단했기 때문에 장 기자만 고발한 것으로 알고 있다”고 정리했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지