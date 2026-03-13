가평 베고니아새정원, 가평군 지역 경제 활성화 협력 나서

사진=기평 베고니아새정원 제공

가평 베고니아새정원이 가평군 소상공인연합회와 협력해 가평군 지역 경제 활성화에 나서고 있다.

3월 9일 가평군 소상공인협의회 사무실에서 가평 베고니아새정원 권형준 대표와 가평군 소상공인연합회 최종협 회장을 비롯한 양측 관계자와 관련 지역 인사가 참석한 가운데 협약식을 진행했다.

가평베고니아새정원과 가평군 소상공인연합회는 이번 협약을 통해 ▲연합회 회원 업체 고객 대상 할인권 제공 ▲군청·체육회·군부대 등 지역 관공서 협업에 공동 대응 ▲가평 지역 관광 인프라 개선을 위한 공동 대응 등을 추진하기로 했다. 또 각 단체가 보유한 인력 자원과 마케팅 역량을 활용해 브랜드 인지도 제고와 상호 매출 확대를 추진할 계획이라고 밝혔다.

가평군 소상공인연합회는 지역 소상공인을 지원하는 단체로 활동하고 있으며, 가평 베고니아새정원은 연간 40만 명에 가까운 관광객이 방문하는 관광지로 알려져 있다. 양측은 이번 협약을 계기로 지역 관광과 상권 활성화를 위한 협력 범위를 넓혀갈 계획이다.

