정진권 前 합참의장 별세…향년 96세

한국군 최고 지휘관을 지낸 정진권 전 합동참모의장이 13일 별세했다. 향년 96세.
정 전 의장은 1985년 6월부터 1986년 7월까지 제20대 합참의장과 대간첩대책본부장을 지낸 군 원로다. 육군사관학교 8기로 임관해 제27사단장, 육군교육사령관, 제7군단장, 제1군사령관 등을 거쳐 37년 간 군 생활을 마치고 육군 대장으로 전역했다.
합참의장 당시에는 1985년 10월20일 새벽 부산 청사포 앞바다로 침투한 무장간첩선 대응 합동작전을 총지휘했다. 그의 지휘 아래 간첩선은 격침됐다. 다음해 아시안 게임을 앞둔 상황에서 군사 대비태세를 유지하는 데 기여했다.
전역 후에는 한국관광공사와 대한광업진흥공사 이사장을 맡아 공공기관 수장으로 활동했다.
유족으로는 아들 정준영·의영씨와 딸 순영·승희씨가 있다. 빈소는 서울삼성병원 장례식장, 영결식은 15일 오전 6시20분 서울삼성병원에서 합참장으로 열린다. 안장식은 같은 날 국립대전현충원에서 진행된다.
