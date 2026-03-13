헬로비너스 출신 이화겸, 3월 결혼…"고마운 사람 만나"

그룹 '헬로비너스' 출신 배우 이화겸이 3월의 신부가 된다.

이화겸은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 달 말, 제 인생의 새로운 시작을 약속하게 됐다"며 결혼 소식을 발표했다.

그는 "때론 편안한 친구처럼, 궂은 날엔 커다란 우산처럼 든든한 참 고마운 사람을 만나 앞으로의 인생을 함께 걸어가려 한다"며 "한결같이 응원해 주시는 모든 분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "앞으로 배우 이화겸으로서도 계속해서 성실하게 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 더 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.

공개된 사진 속 이화경은 순백의 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐내고 있다.

이화겸은 2021년 5월 그룹 헬로비너스 멤버로 데뷔해 '오늘 뭐해', '난 예술이야', '로맨틱 러브'(Romantic Love) 등을 발표했다.

가수 활동 당시 드라마 '부탁해요 캡틴', '원더풀 마마', '엄마의 정원', '써클 : 이어진 두 세계' 등에 출연했다.

2019년 팀 해체 후 배우로 전향했으며, 최근 종영한 '살롱 드 홈즈'에도 모습을 비췄다.

<뉴시스>

