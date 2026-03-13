내 아이 지키는 초등 안심벨 [한강로사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
오세훈 서울시장이 13일 서울 시내 한 초등학교에서 ‘내 아이 지키는 초등 안심벨’의 형태와 작동 방식 등 장치 기능을 소개하고 있다.
초등 안심벨은 어린이가 평소 가방이나 소지품에 달고 다닐 수 있도록 열쇠고리 형태로 제작된 개인 휴대용 안전 장치다.
비상 상황에서 버튼을 누르거나 고리를 당기면 120데시벨(db) 이상의 경고음이 발생해 주변 사람들에게 위험 상황을 알리고 도움을 요청할 수 있도록 설계됐다.
이는 기존에 보급되던 약 100db 수준의 제품보다 경고음을 강화한 것이다.
배터리 대기 시간은 최대 2년이며, 배터리 잔량이 30% 이하로 떨어지면 알림이 작동하는 ‘배터리 부족 알림 기능’도 탑재됐다.
장기간 사용 시 발생할 수 있는 배터리 방전 문제를 예방하기 위한 기능이다.
서울시는 일선 학교의 신청을 받아 해당 학교 재학생 전원에게 초등 안심벨을 지급할 계획이다.
이번 사업은 어린이 등·하굣길 안전 강화를 위한 정책의 하나로 추진되고 있다.
